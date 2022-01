Show! Nick Kyrgios l-a imitat pe Ronaldo, a băut bere din paharul unui fan și a câștigat la pas primul meci la AO 22

Nicholas Kyrgios a debutat cu surle și trâmbițe în ediția 2022 a Openului Australian. Favoritul gazdelor l-a învins pe britanicul Liam Broady în minim de seturi, scor 6-4, 6-4, 6-3.

Kyrgios a fost susținut frenetic de australienii din Arena John Cain, o parte a publicului imitând faimoasa celebrare de gol a lui Cristiano Ronaldo după fiecare punct câștigat de tenismenul de la antipozi.

Nick Kyrgios îl va întâlni pe Daniil Medvedev în turul 2 al Openului Australian

În timpul partidei, Nick Kyrgios a revoluționat din nou serviciul, alegând de această dată serva-tweener, lovind mingea printre picioare, fără să o arunce în prealabil. Execuția l-a surprins pe britanic, care a returnat eronat.

„M-am antrenat 5 ore pe zi, mă simțeam extraordinar, dar apoi COVID-ul m-a lovit și a trebuit să stau la pat. Nu am putut să respir bine, am avut tuse. M-am simțit destul de rău, pentru o persoană în toată puterea, dar nu o să mă plâng. Toată lumea trece prin asta,” a povestit Nick Kyrgios la conferința de presă, explicând diminuarea fizică de care a avut parte după îmbolnăvirea cu COVID.

Nick Kyrgios’ first round match at the Australian Open: Underarm tweener serve ????

Hit the Ronaldo SIUU ⚽️

Drank a fan’s beer ???? Absolute box office. pic.twitter.com/s7iAzPJljC — ESPN UK (@ESPNUK) January 18, 2022

Explicând energia fanilor și modul în care relaționează cu aceștia, Nick Kyrgios a adăugat: „Fanii au făcut o celebrare în stilul lui Ronaldo. Am crezut că o să o facă pentru zece minute, dar au făcut-o două ore și jumătate, la fiecare punct. Nu știu de ce. A fost ca la zoo.

Cred că e ceva ce am creat pe acest teren, fanii știu la ce să se aștepte. Ar trebui să se numească Arena Kyrgios. Știu că am publicul în palma mea, iar când am nevoie pot să provoc un val de energie, de asta am încercat să fac asta când am avut mingi de break. I-am simțit dornici să susțină pe cineva,” a afirmat Nicholas Kyrgios.

Nu înainte să părăsească suprafața de joc, după încheierea meciului, Nick Kyrgios nu s-a putut abține și a acceptat oferta unui fan de a lua o gură din paharul său cu bere.

În turul secund, Nick Kyrgios va avea parte de un duel care îi va testa toate abilitățile, urmând să îl întâlnească pe principalul favorit la câștigarea trofeului, numărul 2 ATP, Daniil Medvedev.