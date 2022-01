Ce lovitură ar fi! Britanicii anunță unde se poate transfera Cristiano Ronaldo în vară

Miercuri, publicația britanică The Sun a anunțat că reprezentanții lui Cristiano Ronaldo au purtat discuții cu cel care urmează să devină noul director executiv al lui Manchester United, Richard Arnold, iar starul portughez ar fi pus o condiție pentru a rămâne pe Old Trafford.

Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Manchester United în această vară

Deși are contract până în 2023, cu opțiune de prelungire, Ronaldo ar condiția rămânerea sa la Manchester United de calificarea în Champions League. Misiunea va fi una dificilă pentru echipa lui Ralf Rangnick, care se află în prezent pe locul 7, cu 32 de puncte, la cinci lungimi în spatele poziției a patra, ocupată de West Ham, care are două meciuri în plus.

Într-un interviu acordat recent, Cristiano Ronaldo s-a arătat nemulțumit de atitudinea din vestiarul lui Manchester United și a spus că jucătorii tineri nu doresc să primească sfaturi din partea celor experimentați. De asemenea, starul portughez a recunoscut că și-ar dori să joace fotbal chiar și după împlinirea vârstei de 40 de ani.

Având în vedere posibila plecare a lui Ronaldo de la Manchester United din această vară, The Sun a publicat o listă cu cinci posibile destinații pentru atacantul care a marcat peste 800 de goluri în carieră.

The Sun anunță cinci posibile destinații pentru Cristiano Ronaldo

Paris Saint-Germain poate fi unul dintre cluburile care să-i ofere un contract lui Cristiano Ronaldo la 37 de ani, scriu britanicii, care scriu că "un parteneriat cu Messi ar putea fi piesa finală dintr-un puzzle care ar putea aduce Champions League" pe Parc des Princes.

Este avansată și varianta Real Madrid pentru Cristiano Ronaldo, club la care portughezul a jucat timp de nouă ani, a câștigat de patru ori Liga Campionilor și a marcat 450 de goluri în 438 de meciuri. "Deși a câștigat tot ce era de câștigat în Spania, o revenire la Madrid poate fi în cărți", scrie sursa citată.

O destinație total surprinzătoare este Barcelona, iar The Sun explică de ce nu trebuie exclusă această posibilitate: "Un ziar din Spania a glumit recent, scriind că Ronaldo s-a propus la Barcelona pentru că e nefericit la Manchester United. Deși articolul s-a vrut a fi o farsă, Barcelona chiar are nevoie de un marcator, iar declarația oferită de președintele Joan Laporta - 'Barca s-a întors!' - sugerează că echipa se află în căutarea unui star în atac"

De asemenea, Sporting Lisabona, club la care s-a format, poate fi o variantă pentru Ronaldo, mai ales că mama sa și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a-l revedea pe fiul său în tricoul clubului din Portugalia.

A cincea și ultima posibilă destinație avansată pentru Ronaldo este Inter Miami, clubul din MLS deținut de David Beckham: "Beckham caută un transfer de marcă după ce s-a despărțit de Blaise Matuidi, iar Ronaldo este una dintre țintele vehiculate".