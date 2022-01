S-a aflat averea lui Ion Țiriac: ”Câștiguri mai mari decât Messi și Ronaldo la un loc”. Ce au remarcat englezii

Fostul jucător de tenis a adunat sume enorme în viața sa. Ajuns la 82 de ani, Țiriac se poate lăuda cu conturile sale bancare care l-au făcut al treilea cel mai bogat român.

Deși a căștigat sume enorme din tenis, afacerile sunt cele ce l-au făcut pe Țiriac ”miliardar”.

Ce avere are Ion Țiriac

„Mingea de bani. Legenda tenisului, Ion Țiriac, are de patru ori mai mușți bani decât Federer și are câștiguri nete mai mari decât Messi și Ronaldo la un loc”, anunță the-sun.com.

Acesta a câștigat doar 180.000 de euro din tenis, deși are la activ mai multe titluri ATP. Totuși, acesta a știut cum să investească banii și să devină unul dintre cei mai bogați români.

În 2005, averea acestuia era estimată la 780 de milioane de euro, dar se estimează că aceasta s-a dublat între timp. Sursa citată, care amintește și de viața privată a tenismanului, îl consideră pe acesta un adevărat profesionist, atât în teren, cât și în afara lui.

Ce scrie The Sun despre Ion Țiriac

„Din afaceri, a adunat o avere care se crede că este de aproximativ 1.2 miliarde de lire sterline (1.44 miliarde de euro). Prin licențiere inteligentă, prin înființarea primei bănci private din România și înființarea unor firme de rretail, asigurări, leasing auto și companii aerieni, banii au început să intre. Așa a devenit Țiriac cel mai bogat sportiv din lume”, anunță sursa citată.

„Am avut noroc și am pus mâna pe o rachetă de tenis cu cinci zile înainte de a împlini 15 ani. Acel moment mi-a schimbat viața. Am muncit ca un câine și am făcut asta toată viața!”, a dezvăluit Ion Țiriac, despre cum și-a început parcursul în Tenis.