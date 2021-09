Vești devastatoarea pentru Barcelona! Doi sponsori principali oferă mai puțini bani, iar altul a renunțat la contract

În noiembrie 2016, Rakuten, care deține cel mai mare site de comerț electronic din Japonia și printre cele mai importante din lume, semnase un contract de sponsorizare pe patru ani cu FC Barcelona, care încasa cel puțin 220 de milioane de euro pentru a juca cu numele companiei japoneze pe tricouri. Ulterior, sponsorul a prelungit cu încă un an contractul, dar pentru o sumă mult mai mică, iar în această vară a anunțat că va renunța definitiv la colaborare.

Vestea este zdrobitoare pentru catalani, care au acumulat datorii de peste 1 miliard de euro și și-au pierdut în această vară vedetele Leo Messi și Antoine Griezmann. Specialiștii cred că decizia vine după deteriorarea imaginii clubului în ultimii ani, când fotbaliștii și oficialii au fost în conflict deschis, rezultatele nu au fost cele dorite, iar francezii Antoine Griezmann și Ousmane Dembele i-au supărat pe sponsorii japonezi, făcând remarci discriminatorii în timpul unui turneul desfășurat în Japonia, în 2019, pentru care Hiroshi Mikitani, CEO-ul Rakuten, a înaintat un protest formal la Liga Spaniolă de Fotbal.

"Vestea prezintă întrebări serioase cu privire la amprenta comercială globală a Barcelonei"

Conrad Wiacek, Head of Sport Analysis la GloblaData, principala companie de analiză a datelor la nivel mondial, este de părere că "după ce și-a redus contribuția financiară pentru locul de pe tricoul de joc, de la 65 de milioane de dolari pe an la un parteneriat în valoare de doar 5 milioane de dolari pe an, acum s-a ajuns la o anulare completă și e clar că una dintre cele mai emblematice mărci din sport va avea nevoie de noi modalități de a ajunge la fanii din Asia.

Știrea că FC Barcelona și Rakuten își încheie parteneriatul cu un an mai devreme nu vor avea doar un impact asupra finanțelor clubului pe termen scurt, având în vedere datoria sa de 1 miliard de dolari, dar ar putea prezenta și întrebări serioase cu privire la amprenta sa comercială globală în viitor.

Rakuten a considerat că obiectivele stabilite pentru parteneriat nu au fost îndeplinite și această situație este puțin probabil să se îmbunătățească odată cu plecarea lui Lionel Messi de la echipă. Având în vedere că cel mai iconic fotbalist din generația sa nu mai joacă pentru catalani, atracția Barcelonei pentru partenerii internaționali se va diminua, așa cum poate indica faptul că Rakuten își încheie parteneriatul mai devreme".

Nike și Beko sunt și ele nemulțumite de parteneriat

Vestea rupturii dintre Rakuten și Barcelona este una devastatoare, mai ales că un alt main partner, Beko, cea mai importantă companie turcă producătoare de electrocasnice, și-a redus contribuția la buget de la 19 la 10 milioane de euro pe sezon, în februarie 2021. Contractul inițial pentru locul de pe mâneca tricoului de joc și de pe echipamentul de antrenament a fost redus doar pentru ultima locație, la finalul celor trei ani inițiali ai sponsorizării.

De asemenea, Nike și Barcelona colaborează pentru echipamentul de joc din 1998, dar nu mai au o înțelegere semnată din 2016. Producătorul de echipament sportiv american plătește clubului "blaugrana" 105 milioane de euro pe sezon, sumă care poate ajunge la 155 de milioane de euro, dacă se îndeplinesc obiectivele de performanță.

În 2018, când cele două părți plănuiau să semneze un contract pe o perioadă de 10 ani, s-a ajuns la un blocaj din cauza diferențelor de opinie și a altor complicații, apoi au apărut pandemia de Covid-19 și alegerile anticipate pentru postul de președinte al clubului. Conform informațiilor din Spania, compania cu sediul în Oregon ar fi nemulțumită de faptul că plătește prea mult, în condițiile în care nu există un contract semnat, și ar dori să-și înjumătățească contribuția.

Main Partners - Nike (Official Technical Partner), Rakuten (Official Innovation & Entertainment Partner), Beko (Official Training and Home Appliances Partner)

Global Partners - 1XBet (Official Sports Betting Partner), Estrella Damm (Official Beer Partner), Konami (Official Video Gaming Partner), Cupra (Official Automotive and Mobility Partner), Oppo (Official Mobile Device Partner), Stanley Black&Decker (Official Tools&Security Partner), Gatorade (Official Sports Nutrition Partner), Allianz (Official Insurance Partner), Chiliz (Official Fan Token Partner), FBS (Official Trading Partner)

Official Partners - Caixa Bank (Premium Banking Partner), Assistencia Sanitaria (Medical Partner), Shiseido Men (Regional Partner), SK Lubricants (Motor Oil Partner), Scotiabank (Banking Partner), Taiping Life Insurance (Insurance Partner), Coca-Cola (Soft Drinks Partner), Rakbank (Banking Partner), Sebang / Rocket (Official Car Battery Partner), Maybank (Banking Partner), SHB (Banking Partner), Banco BMG (Official Banking Partner în Brazilia), Head&Shoulders (Shampoo Partner)