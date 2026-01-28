Șapte suporteri greci ai lui PAOK Salonic și-au pierdut viața marți după ce șoferul unui microbuz a intrat în depășire și a sfârșit spulberat frontal de un tir.



Mesajul celor de la UEFA după tragicul accident de pe DN6 cu suporterii lui PAOK



Echipa pregătită de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a încercat să amâne meciul cu Olympique Lyon de joi seară, de la ora 22:00, din UEFA Europa League.



Fără șanse însă. UEFA a refuzat amânarea meciului. Forul european a reacționat însă după tragicul incident de pe DN6 între Lugoj și Caransebeș.



”Suntem alături de familia PAOK în acest moment de tristețe. Condoleanțele noastre sincere tuturor celor afectați de acest accident tragic”, a scris UEFA pe rețelele social media.



Prima reacție a șoferului de tir care a spulberat microbuzul plin cu suporteri PAOK



Șoferul polonez al tirului care a spulberat microbuzul plin cu suporteri greci a oferit o primă reacție după tragicul accident. Șocat de cele întâmplate, șoferul a mărturisit că este pentru prima dată când i se întâmplă un astfel de accident.



”În cei 34 de ani de când conduc un camion, nu am văzut niciodată așa ceva. Am parcurs peste 1.000.000 de kilometri și aceasta este prima dată când întâlnesc o astfel de situație”, a spus șoferul de tir, conform Gazzetta.gr.

