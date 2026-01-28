Walter Zenga (65 de ani), fost portar la Inter Milano între anii 1978–1994, i-a oferit un sfat lui Cristi Chivu (45) cu privire la un jucător care nu trebuie lăsat să plece de la echipă.

Sfatul lui Walter Zenga pentru Cristi Chivu și Inter Milano



Fostul antrenor al celor de la FCSB și Dinamo i-a transmis tehnicianului milanezilor că brazilianul Luis Henrique (24 de ani) trebuie să rămână alături de „nerazzurri”, deoarece este un fotbalist care aduce mult echilibru pe partea dreaptă.



„Mă gândeam că îl vor transfera pe Perisic pentru a completa lotul. Nu l-aș lăsa pe Luis Henrique să plece nici dacă fanii l-ar huidui pe San Siro, dar ei nu înțeleg. Nu aș face asta nici transferându-l pe Perisic ca să-l las pe Luis Henrique să plece.



În opinia mea, fanii de pe San Siro nu au înțeles că brazilianul aduce echilibru întregii echipe. Este adevărat că Inter atacă mult mai mult pe stânga datorită lui Dimarco și Bastoni, dar Luis Henrique pe dreapta îți oferă un echilibru excelent și acestea sunt mici nuanțe pe care un antrenor le înțelege și, drept dovadă, continuă să joace ca titular”, a declarat Walter Zenga, într-un interviu acordat pentru Sky Sport, citat de tuttomercatoweb.com.



Luis Henrique, important la Inter Milano, chiar dacă nu-l ajută statistica



Pe lista formațiilor interesate de mijlocașul dreapta Luis Henrique se găsesc Bournemouth, Beșiktaș, AS Monaco, Marseille și Lyon. El a fost transferat de Inter, în vara anului trecut, de la OM în schimbul sumei de 23 de milioane de euro.



De atunci a disputat pentru milanezi 26 de meciuri oficiale în toate competițiile, în care a înregistrat doar o singură pasă decisivă.

