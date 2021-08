Barcelona a făcut anunțul cu privire la accidentarea lui Pique! Care este situația fundașului spaniol

Fundașul fostei campioane a Spaniei avea un disconfort îna de dinaintea meciului, iar în timpul jocului accidentarea și-a făcut simțită prezența. Fundașul de 34 de ani a părăsit terenul după doar jumătate de oră de joc.

Barcelona a confirmat că Pique are o accidentare la gambă, însă nu a dat foarte multe detalii. În etapa viitoare, Barcelona joacă cu Getafe, iar pe lângă Pique, va fi indisponibil și Eric Garcia, suspendat.

LATEST NEWS | @3gerardpique has discomfort in his left calf. Further tests are pending to determine the extent of the discomfort. pic.twitter.com/otdecMGe86