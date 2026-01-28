FCSB a pierdut din nou în campionat, scor 1-4 cu CFR Cluj, și a ”căzut” pe locul 11. Chiar dacă distanța față de locurile de play-off nu s-a mărit semnificativ, având în vedere că UTA Arad a pierdut cu Rapid, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii își complică situația deoarece are în față un program dificil pe finalul acestui sezon regulat.



FCSB a ”pierdut” zece milioane de euro, dar rămâne cea mai bine cotată echipă din Superligă



Rezultatele modeste ale celor de la FCSB se reflectă și pe platformele de specialitate. Campioana are, în continuare, cel mai bine cotat lot din campionatul nostru, dar a ”pierdut” aproximativ zece milioane de euro la acest capitol de la începutul sezonului.



FCSB avea un lot cotat la 50 de milioane de euro, iar acum Transfermarkt evaluează lotul lui Elias Charalambous la 40 de milioane de euro. Ce-i drept, campioana a și pierdut câțiva jucători, dar cotele au și scăzut semnificativ după evoluțiile modeste.



Darius Olaru, de exemplu, are acum o cotă de piață de 6,5 milioane de euro, în contextul în care, înainte de ultimul ”update” al platformei, era evaluat la 7,5 milioane de euro. Daniel Bîrligea a ”pierdut” și el 500.000 de euro din valoarea de piață, fiind acum cotat la 4,5 milioane de euro.



Adrian Șut (3,8 milioane de euro pe platforma Transfermarkt) și Malcom Edjouma (800.000 de euro) sunt jucătorii de care FCSB s-a despărțit în această pauză competițională.



FCSB este, în continuare, cea mai bine cotată echipă din campionat



Chiar și așa, campioana rămâne cu cel mai bine evaluat lot din Superliga României. Cu 40 de milioane de euro, FCSB este mult peste următoarea clasată la acest capitol, Rapid, care are un lot estimat la 30 de milioane de euro.



Universitatea Craiova completează podiumul cotelor de piață, cu un lot evaluat la 28 de milioane de euro. Dinamo, în schimb, este departe de primele trei clasate, chiar dacă se numără printre echipele cu pretenții la titlu.



”Câinii” au un lot evaluat de site-urile de specialitate la 17,6 milioane de euro, iar Cătălin Cîrjan (2,5 milioane de euro) ridică semnificativ cota de piață a lotului.

