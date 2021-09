”Plec trist”. Griezmann și-a luat ”rămas bun” de la Barcelona și se întoarce la Atletico Madrid

Griezmann a fost cedat sub formă de împrumut la Atletico Madrid.

Antoine Griezmann (30 de ani) s-a întors la Atletico Madrid. Barcelona l-a trimis sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon.

Înainte de revenirea sub comanda lui Diego Simeone, Griezmann a avut un mesaj pentru fanii Barcelonei pe rețelele de socializare.

„Dragi suporteri, îmi iau la revedere recunoscător pentru dragostea pe care am primit-o. Am oferit totul pentru acest tricou, m-am implicat la acest club mare și plec trist pentru ca nu am reușit să mă bucur mai mult de voi în tribune, dar mândru că am fost unul dintre voi. Visca Barca!”, a scris Griezmann, pe rețelele de socializare.

Barcelona este dispusă să-l vândă pe Griezmann definitiv la Atletico Madrid. 40 de milioane trebuie să achite campioana Spaniei pentru a-l aduce de la Barcelona.

Atletico Madrid a primit 120 de milioane de euro de la Barcelona în 2019, pentru transferul lui Griezmann, iar acesta a semnat atunci o înțelegere valabilă până în 2024.

Cifrele lui Griezmann după două sezoane la Barcelona nu sunt impresionante. Atacantul cotat la 60 de milioane de euro a reușit să marcheze de 35 de ori în 102 meciuri.