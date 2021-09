Vârf de sabie pentru Barcelona. Joan Laporta i-a adus lui Ronald Koeman un internațional olandez

Pentru a-și îndeplini obiectivul - câștigarea titlului în La Liga -, Ronald Koeman știe că are nevoie de atacanți. Și, chiar dacă în această vară, i-a achiziționat pe Memphis Depay și Kun Aguero, pe ultima sută de metri, aseară, catalanii l-au luat pe Luuk de Jong (31 de ani, 1,88 m).

După ce l-a cedat împrumut pe Antoine Griezmann la Atletico Madrid, Barca l-a transferat pe Luuk de Jong de la Sevilla.

???? ???????????????????????? ???????????????? !!

Agreement with Sevilla for the loan of Luuk de Jong! Welcome, @LuukdeJong9! ????????#DeJongCuler ????❤️