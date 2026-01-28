Miercuri seară e ultima rundă din faza principală a competiției UEFA Champions League și toate meciurile sunt programate de la aceeași oră, 22:00.



PSV - FC Bayern are loc pe ”Philips Stadion” din Eindhoven (etapa 8) și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Man e OUT?! Anunțul olandezilor înainte de PSV - FC Bayern



În ciuda faptului că a fost titular în runda din Eredivisie (20), se pare că Dennis Man va sta pe bancă la meciul cu FC Bayern Munchen, potrivit ad.nl.



Jurnaliștii olandezi au anunțat primul ”11” așteptat din partea lui Peter Bosz și nici urmă de internaționalul nostru român.



Cum ar putea arăta formula de start a lui PSV: Kovar - Dest, Schouten, Obispo, Salah-Eddine - Mauro, Veerman, Saibari - Wanner, Til Perisic



Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Man. Dacă Peter Bosz chiar va alinia primul ”11” expus mai sus, poate românul va fi folosit în actul secund, în cele din urmă.

În remiza 2-2 cu Breda din etapa 20 din Eredivisie, Man a fost înlocuit la pauză, după o evoluție slabă în primele 45 de minute.

