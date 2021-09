E oficial! Cine este noul număr 10 de la FC Barcelona. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp 

La două luni după expirarea contractului argentinianului și a plecării acestuia la PSG, FC Barcelona a anunțat care este jucătorul ce va purta tricoul cu numărul 10.

Ansu Fati este fotbalistul ales să continue tradiția numărului 10 la formația catalană, informație anunțată prin intermediul unui video postat pe rețelele de socializare.

Tânărul de 18 ani este văzut ca o mare speranță pentru viitorul formației FC Barcelona, fiind transferat la clubul catalan încă de când era un copil, de la 10 ani. Ansu Fati a debutat cu tricoul cu numărul 31, apoi a trecut la 22, iar pentru acest sezon era pregătit să poarte tricoul cu numărul 17.

