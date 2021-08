Pique și-a micșorat salariul, el a cerut 100.000 de euro pe săptămână în plus. Tânărul de la Barcelona care l-a înfuriat pe Koeman

Întrebat despre situația jucătorului Ilaix Moriba, Ronald Koeman și-a exprimat părerea în cel mai sincer mod posibil.

Tânărul de 19 ani, considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști crescuți la Barcelona, mai are contract un an, iar formații precum Juventus sau Manchester United și-au arătat interesaul pentru spaniol.

"Am vorbit cu el acum două-trei săptămâni cu el, dar nu din calitate de antrenor. Situația sa este oribilă. Reprezintă viitorul clubului, dar nu joacă și nu este cu noi. Știu ce îi poate oferi FC Barcelona. Părerea mea este că banii nu sunt atât de importanți, ci să joace meciuri. Dar jucătorul și anturajul par să decidă diferit. Sunt dezamăgit de asta. La 18 ani, banii nu pot fi atât de importanți", a declarat Koeman în cadrul unei conferințe de presă.

