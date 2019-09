Ultimul mesaj pentru fotbalistul olandez Fernando Ricksen de la fiica acestuia este coplesitor! "Are incapatanarea de a castiga. Este foarte sportiva"

Fostul jucator din nationala Olandei, Fernando Ricksen a murit saptamana trecuta dupa o suferinta cumplita.

Ricksen fusese diagnosticat cu o afectiune neuronala in 2013 care i-a fost fatala in cele din urma. Fernando si-a pierdut capacitatea de a comunica si de a se misca, dar spera ca va reusi sa-si prelungeasca viata intr-un centru specializat in supravegherea bolii.

Sotia jucatorului si-a amintit cu durere cum fiica lor Isabella si-a dorit sa isi faca tatal mandru pentru o victorie. Veronika Ricksen a spus ca micuta Bella a vrut din toata inima sa ii trimita tatalui ei un mesaj vocal dupa ce a castigat un joc de bowling.

"Bella este la fel ca Fernando. Ea are aceeasi energie ca el si cu greu ii poti face fata. Are incapatanarea de a castiga, este foarte sportiva si ii place sa faca gimnastica. Saptamana trecuta ea juca bowling cu prietenii ei si a castigat. Primul lucru pe care l-a zis a fost ca vrea sa il anunte pe tati. Am inregistrat un mesaj audio in care ea spune ca a castigat si i l-am trimis lui Fernando. Asistenta i-a pus inregistrarea si el a inceput sa planga. A fost ultima oara cand i-a auzit vocea. Sper ca l-a facut fericit", a spus sotia fotbalistului, Veronika Rricksen.

Ricksen a jucat in cariera lui pentru Fortuna Sittard, AZ Alkmar, Rangers si Zenit Sankt Petersburg. Fotbalistul e membru in Hall of Fame-ul lui Glasgow Rangers.