Minunea reusita de CFR, studiu de caz pentru Steven Gerrard! Legenda lui Liverpool a pus meciul elevilor sai de la Rangers: "Reprezinta un pericol foarte mare!"

CFR Cluj a reusit un meci fantastic in Scotia si a surprins intreaga Europa. Jucatorii lui Petrescu nu doar ca s-au calificat in play-off-ul UEFA Champions League, dar au si castigat returul cu Celtic.

Steven Gerrard, legenda lui Liverpool care in prezent este antrenor la Glasgow Rangers, a stat cu ochii pe meciul rivalilor de la Celtic si l-a drept exemplu jucatorilor sai. Rangers joaca joi seara contra lui Midtjylland, meci retur care incepe de la scorul de 4-2 pentru Rangers, rezultat obtinut in deplasare. Gerrard si-a avertizat jucatorii sa nu isi subestimeze adversarii asa cum a facut Celtic cu CFR.

"Ceea ce am vazut aseara a aratat ca nu exista duble dezechilibrate in Europa, nu poti fi sigur de calificare nici macar dupa un rezultat pozitiv in prima mansa. Echipele despre care nu avem foarte multe informatii, precum CFR sau Midtjylland reprezinta un pericol foarte mare. Cluburile acestea sunt motivate suplimentar de sumele de bani pe care le-ar castiga daca progreseaza in cupele europene. Jucatorii mei de la Rangers trebuie sa tina cont de ceea ce a patit Celtic si sa fie mult mai atenti in returul pe care il vom juca joi", a declarat Steven Gerrard pentru SkySports.