Celtic e pe val in campionat inaintea reintalnirii cu CFR Cluj! Rangers, ultima victima: victorie fara emotii in derby-ul Scotiei 

CFR joaca in octombrie primul meci cu Celtic.

Celtic n-are emotii in campionatul intern inainte de reintalnirea din grupele UEL cu CFR Cluj.

Daca CFR-ul a pierdut cu Astra, scor 2-3, dupa o partida extrem de controversata, in care campioana a ramas in 9 oameni si a avut si antrenorul trimis in tribune, Celtic nu a avut emotii cu a doua clasata din Premiership, Rangers.

2-0 a invins Celtic, marcatori fiind Edouard si Hayes.

Chiar daca CFR Cluj a eliminat-o pe Celtic din UEFA Champions League, scotienii nu se tem de reintalnirea cu CFR. Antrenorul celor de la Glasgow a spus ca abia asteapta sa joace din nou cu campioana Romaniei si s-a declarat foarte multumit de componenta grupei.

De partea cealalta, Dan Petrescu nu a fost deloc multumit de tragerea la sorti si a spus ca CFR a avut ghinion ca de fiecare data.

Celtic - CFR Cluj este programat pe 3 octombrie, in timp ce returul se va juca pe 12 decembrie.