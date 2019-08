Branescu, OMUL MECIULUI in fata lui Steven Gerrard! VIDEO: ce a facut in partida cu Rangers

Rangers a castigat cu 2-1 in deplasarea de la Kilmarnock. Viseaza sa ii ia lui Celtic primul titlu dupa 9 ani.

Chiar daca a fost in poarta echipei pierzatoare, Branescu a fost declarat de fanii lui Kilmarnock omul partidei! Branescu a limitat proportiile scorului cu mai multe interventii bune!

Portarul de 25 de ani e inca in proprietatea lui Juventus. In ultimul sezon a dost cedat la Gorica, in Croatia, si la Zalgiris, in Lituania, dar n-a fost nicaieri titular.



Your OTIA man of the match? ???? — One Team In Ayrshire (@OneTeamAyrshire) August 4, 2019