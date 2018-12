"Luati aminte! E mult mai tare ca berea!" :) Suporterii celor de la Rangers, avertizati de politistii austrieci inainte de meciul cu Rapid Viena! MESAJUL VIRAL

Rapid Viena - Rangers se joaca de la ora 19:55.

Politia din Viena le-a transmis un avertisment suporterilor echipei Rangers inainte de meciul cu Rapid Viena din grupele Europa League, programat joi, de la 19:55.

Englezii antrenati de Steven Gerrard au facut deplasarea in capitala Austriei pentru ultimul meci din grupa de Europa League si au nevoie de victorie pentru a merge in primavara europeana.

Cei de la Rangers vor fi sustinuti de suporterii care vor sa-i determine sa le ofere un motiv de bucurie.

Totusi, inainte de partida de diseara, suporterii englezi au primit un avertisment mai putin obisnuit din partea politistilor din Viena.

Fanii au fost informati de oamenii legii ca vinul fiert din pietele de Craciun din capitala Austriei este mult mai tare decat traditionata bere englezeasca.

"Aveti planuri pentru diseara? Luati in considerare unul dintre numeroasele baruri cu specific international din oras sau beti un vin fiert traditional intr-una dintre pietele noastre de Craciun. Aveti grija la hotii de buzunare si luati aminte: Vinul fiert este mult mai tare decat berea!", au scris reprezentantii politiei pe Twitter.

