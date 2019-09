BREAKING NEWS: Fostul jucator din nationala Olandei Fernando Ricksen a murit dupa o suferinta cumplita

Fernando Ricksen, fost jucator in nationala Olandei, a murit in aceasta dimineata.

Ricksen a fost diagnosticat cu o afectiune neuronala in 2013. Fernando si-a pierdut capacitatea de a comunica si de a se misca, dar spera ca va reusi sa-si prelungeasca viata intr-un centru specializat in supravegherea bolii. In 2015, la un meci caribatil disptat pe Ibrox pentru a-l sustine pe Ricksen, peste 41 000 de fani au venit pentru a lupta alaturi el contra bolii.

Selectionat de 12 ori in nationala Olandei, Ricksen e membru in Hall of Fame-ul lui Glasgow Rangers.



Ricksen (43 de ani) a jucat pentru numai 4 echipe in intreaga sa cariera: Sittard, AZ, Rangers si Zenit Sankt Petersburg.