Tuchel poate da lovitura carierei la cateva zile dupa ce a fost demis de la PSG! Presa germana anunta o MUTARE SOC la Barcelona

In varsta de 47 de ani, Tuchel poate reveni in circuit mult mai devreme decat s-ar fi asteptat.

Jurnalistul german Christian Falk sustine ca fostul antrenor de la Mainz si Borussia Dortmund l-ar putea inlocui pe Ronald Koeman la Barcelona.

Conform jurnalistului de la Bild, unul dintre candidatii la presedintia clubului catalan doreste sa il aduca pe german pe Camp Nou in cazul in care ar castiga alegerile, insa Falk nu a dezvaluit numele respectivului candidat.

