Pantilimon, cuvinte de lauda la adresa lui Sumudica: "A inteles foarte bine asta!" Explicatia pentru sezonul FANTASTIC al lui Gaziantep

Costel Pantilimon a semnat la inceputul lunii septembrie cu turcii de la Denizlispor.

Fostul portar de la Manchester City a vorbit despre aceasta noua aventura si a dezvaluit ca isi dorea de mai mult timp un transfer in Superliga turca.

Fotbalistul de 33 de ani si-a exprimat regretul pentru faptul ca in continuare meciurile se disputa fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus si s-a aratat impresionat de nivelul de joc din campionatul Turciei.

"Campionatul Turciei era ceva ce-mi doream sa incerc. Incepand cu perioada in care a jucat Hagi, apoi continuand cu alti jucatori care au trecut pe aici.

Am inteles ca e frumos in Turcia, ca e un campionat extrem de dezvoltat. Sincer, multa lume imi vorbea de suporterii fanatici care sunt aici, dar, din pacate, n-am avut noroc sa simt asta pe pielea mea. Mi-am ales cel mai nefericit moment sa vin in Turcia.

E pandemie si nu sunt spectatori pe stadioane. E ciudat, dar pot spune ca e un campionat care imi place. E competitie mare, sunt jucatori de mare valoare, iar daca esti foarte bine organizat, poti obtine rezultate foarte bune", a spus Pantilimon potrivit Telekom Sport.

De asemenea, portarul care si-a anuntat recent retragerea de la echipa nationala a vorbit si despre parcursul impresionant pe care echipa lui Sumudica, Gaziantep Gazisehir, il are in acest sezon.

"Am jucat contra lor, e o echipa bine organizata, dar si o echipa care are jucatori de valoare. Insa peste tot sunt fotbalisti buni, asa ca diferenta pe care o face Gaziantep este la nivelul organizarii tactice.

Sta foarte bine in teren, iar Sumudica dovedeste ca a inteles foarte bine ce se joaca in campionatul Turciei. Eu sunt convins ca voi avea multe de invatat din aceasta experienta", a explicat fostul portar al Timisoarei.

De-a lungul carierei, Pantilimon a mai evoluat pentru echipe precum Sunderland, Watford, Nottingham Forrest, Omonia Nicosia sau Deportivo la Coruna.

Portarul de 2.02 metri a bifat si 27 de selectii la echipa nationala a Romaniei.