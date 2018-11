Tu cat de mult iti iubesti echipa?! Imaginea zilei: la 6 ani, un pusti si-a scos jucariile la vanzare pentru a merge la finala Copei Libertadores!

Una dintre cele mai tari imagini ale anului vine din Argentina.

Nu e un secret faptul ca argentinienii respira fotbal. Oamenii care se inchina la Maradona si Messi se trezesc si se culca vorbind despre sportul "rege".

Este si cazul unui pusti de doar 6 ani, Renzo, din Parana, care a devenit senzatia retelelor de socializare dupa ce a decis sa-si vanda jucariile pentru a putea merge la un meci.

Bine, nu orice meci! Ci la returul finalei Copei Libertadores, dintre River Plate si Boca Juniors, care pleaca de la scorul de 2-2.

Renzo locuieste intr-un oras aflat la mare distanta de locul in care se va disputa partida, iar familia sa nu isi permite sa il duca la meci. El a gasit, insa, o solutie si si-a scos jucariile la vanzare.

Imaginea lui Renzo a devenit virala pe internet, iar fanii lui River Plate nu au trecut-o cu vederea si au strans bani pentru a-l duce pe micut la marele meci.

"River nu inseamna fotbal, River inseamna o familie. Inseamna iubire si pasiune, iar noi nu am ezitat sa ajutam. Speram ca surprizele de genul acesta sa continue si sa vedem cat mai mult copii fericiti. Cu totii am fost candva copii si am visat sa avem jucarii", a spus reprezentantul unuia dintre fan cluburile lui River Plate.