Mutarea care l-a infuriat pe Ronaldo! Portughezul a recunoscut chiar el: "E fotbalistul cu care m-am inteles fantastic pe teren! Stia intotdeauna unde sa-mi dea mingea"

Cristiano Ronaldo a recunoscut intr-un interviu ca a fost destul de suparat atunci cand Florentino Perez a decis sa il vanda pe Mesut Ozil, in 2013.

Real Madrid a hotarit sa il vanda pe Mesut Ozil in ultimele ore ale perioadei de mercato, in 2013. Era 2 septembrie, iar pe adresa clubului a venit o oferta de la Arsenal. In ciuda faptului ca Ozil era un pion extrem de important in angrenajul echipei, conducerea a decis sa il vanda pentru 45 de milioane de euro, considerand ca germanul poate fi inlocuit.

Decizia sefilor de a-l vinde pe Ozil i-a infuriat la acel moment pe fani, dar si pe Cristiano Ronaldo.

"Vanzarea lui Ozil a fost o veste proasta pentru mine. El era jucatorul care imi intelegea cel mai bine miscarile pe teren si in fata portii. Am fost foarte nervos ca Ozil a fost vandut", a recunoscut Ronaldo intr-un interviu.

Ozil a plecat de la Real din postura de cel mai bun pasator decisiv din La Liga.

Conducerea clubului de pe Bernabeu a decis sa-l vanda pentru a le face loc in echipa lui Bale si Isco.