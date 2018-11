Provocarea zilei: ghiceste jucatorul! E unul dintre cei mai letali atacanti din fotbalul mondial, i-a dat gol FCSB-ului in Europa si joaca la o super forta

Este la apogeul carierei si e considerat unul dintre cei mai letali atacanti din fotbalul european.

Nascut in 1987, este considerat a fi, la 31 de ani, unul dintre cei mai buni atacanti din fotbalul mondial. Vine din America de Sud si a jucat la echipe mari de pe continent. Cu peste 20 de trofee cucerite in cariera, el imbraca acum tricoul lui Paris Saint Germain!

Atacant care a punctat si in poarta FCSB-ului, in Europa, el are 46 de goluri in 107 meciuri la nationala tarii sale, o fosta campioana mondiala!

Joaca la PSG din 2013 si a marcat pana acum 124 de goluri in 173 de meciuri.

Iti dai seama cine e? Daca nu, vezi raspunsul mai jos!

RASPUNSUL: EDINSON CAVANI