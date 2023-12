Pep Guardiola, aproape să îi 'sufle' Barcelonei căpitanul Argentinei, care a anunțat că nu prelungește cu actuala echipă 

Claudio Echeverri (17 ani) este unul dintre fotbaliștii al cărui nume a fost pronunțat des în această perioadă, după ce a anunțat că nu își dorește să prelungească înțelegerea pe care o are cu River Plate. Contractul fotbalistului expiră în decembrie 2024.

Tânărul jucător se află în atenția unor cluburi precum Barcelona, Real Madrid, Chelsea și Manchester City. Deși abia a anunțat că nu vrea să mai rămână la River Plate, dintre cele patru cluburi menționate doar unul s-a mișcat în forță și e aproape de un acord.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Manchester City se află deja în faza finală a transferurilor, existând discuții chiar și în cursul zilei de duminică, în Ajunul Crăciunului. Planul oficialilor campioanei Angliei este să urmeze aceeași structură ca la Julian Alvarez, adică să îl achiziționeze, iar apoi să îl împrumute la clubul argentinian.

Suma mutării ar fi în jur de 20 de milioane de euro, după cum informează sursa citată.

???????? Understand Manchester City are advancing to final stages of Claudio Echeverri deal, contacts taking place even today.

???????? Plan to structure deal together with River Plate same as for Julián Álvarez — Echeverri will stay on loan.

Package in excess of €20m. More to follow. pic.twitter.com/8SFZlrn7Jy