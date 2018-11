FOTO FABULOS! Primul contract al lui Messi cu Barcelona, semnat pe un servetel! Imaginea a fost publicata la 18 ani de la acel moment

Leo Messi a venit la varsta de 13 ani in Europa. Un pusti marunt, cu probleme de crestere, el a primit sansa de a semna cu unul dintre cele mai mari cluburi, conducatorii Barcei de la acea vreme simtind ca argentinianul are potential. Iar Messi nu doar ca le-a rasplatit increderea, ci a facut-o inzecit!

Un lucru putin stiut este, insa, acela ca Messi a semnat primul sau contract cu Barca pe un servetel! Omul care s-a ocupat de preluarea lui Messi la venirea in Spania nu avea un contract tiparit, asa ca a decis sa il faca pe loc.

"In Barcelona, pe data de 14 decembrie 2000 si in prezenta lui Minguella, Horacio si Carlos Rexach, secretarul tehnic al Barcelonei, ne asumam responsabilitatea, in ciuda opiniilor care ne sfatuiesc altceva, sa-l luam pe Messi atata timp cat se respecta sumele cuvenite", scrie pe servetel.

This picture here is of a 13 y.o. Lionel Messi's first professional contract; on a paper napkin. Carles Rexach, Barcelona's manager, didn't have any paper nearby, but his urgency to sign Messi made him write the contract on a napkin lying around him.

