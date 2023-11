Disputa dintre cele două mari rivale se anunță a fi una spectaculoasă, atât în teren cât și în tribune, însă tensiunea este la cote maxime înainte de meciul programat sâmbătă. Fanii argentinieni s-au deplasat într-un număr extrem de mare în Brazilia pentru a-și susține echipa în marea finală.

Câțiva dintre ei au trecut însă prin momente de coșmar cu două zile înainte de finală. Ambele țări sunt deja cunoscute pentru pasiunea pentru fotbal și modul în care suporterii trăiesc fenomenul, de multe ori disputele căpătând proporții extrem de mari, așa cum s-a întâmplat și joi, când fanii lui Fluminense au organizat un atac asupra fanilor lui Boca Juniors.

Un grup de fani de-ai lui Fluminense s-a îndreptat joi spre plaja Copacabana din Rio de Janeiro, unde se știa că se află fanii argentinieni, alături de familii la plajă. Ultrașii s-au filmat mergând către zona în care se aflau fanii Bocăi și au fost surprinși ulterior atacându-i pe aceștia și pe familiile lor, dar și jefuindu-i.

Autoritățile au ajuns la zece minute distanță de momentul izbucnirii conflictului și au început să împuște cu gloanțe de cauciuc și să folosească gaze lacrimogene. Cu toate astea, fanii brazilieni au reușit să fugă rapid de la fața locului, câțiva argentinieni fiind arestați în urma atacului. Mai mulți fani au fost răniți, dar și turiști care au fost prinși ca victime colaterale în „conflictul” inițiat de fanii brazilieni.

