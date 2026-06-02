Dacă în prima parte a campaniei, românul a „driblat“ calvarul unei șederi în Sudan, țara de care fug toți, de la începutul lunii mai, „Reghe“ a fost obligat de șefii săi să-și ducă echipa în play-off-ul campionatului reluat din ianuarie. Aici, Al-Hilal Omdurman are victorii pe linie, patru din patru, însă antrenorul ei e la capătul răbdării!

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) poate încheia acest sezon cu două titluri: unul cucerit în Rwanda și altul în Sudan. Prețul plătit pentru această performanță fără precedent va fi însă foarte mare.

Reghecampf, pus să joace la peste 40 de grade pe sintetic

Condițiile pe care le are de suportat Laurențiu Reghecampf, la Khartoum (Sudan), sunt incomparabile cu cele de la Kigali (Rwanda).

În Rwanda, unde Al-Hilal Omdurman și-a stabilit cartierul general din toamna anului trecut până la finalul lunii aprilie, echipa a trăit în lux. Apoi însă, odată cu revenirea în Sudan, peisajul s-a schimbat. În rău! Și nu doar pentru că Khartoum e un oraș devastat de războiul civil care a făcut ravagii în țară. Potrivit jurnaliștilor arabi, Laurențiu Reghecampf are și alte motive de nemulțumire.

„Antrenorul român <<fierbe>> pentru că meciurile din play-off sunt programate la mijlocul zilei, când temperaturile sunt de peste 40 de grade Celsius. De asemenea, Reghecampf s-a plâns, în mod repetat, de suprafața de joc, una sintetică. El e de părere că jucătorii riscă accidentări grave, atunci când evoluează pe un gazon sintetic lipsit de calitate. Având în vedere canicula, dar și terenul prost, Reghecampf își tot menajează starurile. Concret, le dă câte o jumătate de repriză, pentru a-i proteja, pentru a-i feri de epuizare și de posibile accidentări grave“, a notat presa din Sudan.