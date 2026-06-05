Tony Da Silva a semnat pentru a deveni antrenorul naționalei din Mali, fiind liber de contract din noiembrie 2025, când s-a despărțit de Poli Iași după doar 14 meciuri.
Tony Da Silva, varianta de selecționer aleasă pentru Mali
Pe lângă Poli Iași, tehnicianul portughez a mai pregătit-o pe CDC Montalegre din țara sa natală.
„FEMAFOOT informează țara și comunitatea sportivă că, în concordanță cu concluziile procesului de recrutare pentru postul de selecționer, care s-a desfășurat în perioada 28 aprilie – 26 mai 2026, alegerea finală a comitetului executiv este proiectul prezentat de Anthony da Silva”, a notat Federația din Mali, pe Instagram.
Cei mai cunoscuți elevi ai lui Da Silva
Reprezentativa din Mali este cotată de Transfermarkt la 116,55 milioane de euro.
Tony Da Silva va avea la dispoziție câțiva fotbaliști din campionatele de top europene: Yves Bissouma (Tottenham), Mamadou Sangare (Lens) și Cheick Doucoure (Crystal Palace). Merită menționați și El Bilal Toure (Beșiktaș), și Dorgeles Nene (Fenerbahce).
Mali a ratat calificarea la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 grupa preliminară. Ghana și Madagascar au ocupat primele două poziții.
Tony Da Silva va debuta ca selecționer pentru Mali în septembrie, la începutul preliminariilor pentru Cupa Africii pe Națiuni.
Mali se va lupta în Grupa K preliminară cu reprezentativele din Capul Verde, Rwanda și Liberia.