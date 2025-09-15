Înfrângerea de la Afumați, scor 0-2, a fost a treia consecutivă fără victorie pentru ieșeni, care au ajuns pe locul 13 și traversează o criză de rezultate ce a stârnit nemulțumirea conducerii.

Președintele Cornel Șfaițer a criticat dur lipsa de atitudine a jucătorilor și a recunoscut că prestația echipei i-a provocat rușine în tribune.

Mai mult, acesta i-a reproșat antrenorului suspendarea din cauza cartonașelor galbene, considerând că lipsa lui de pe bancă a contat în ultimele meciuri.

Tony da Silva, pe marginea prăpastiei la Poli Iași

Șfaițer a anunțat o ședință înaintea duelului cu Metalul Buzău, iar partida de sâmbătă, de pe teren propriu, va fi decisivă pentru Tony da Silva.

„În primul rând, antrenorul este ținut de rezultate. Când nu ai rezultate, e clar că îți strângi mâna. Rămâne Tony cu Buzăul, vreau să văd și reacția echipei”, a spus președintele pentru Liga2.

Poli Iași ocupă poziția #13 în divizia secundă după șase etape, cu opt puncte. În spatele lor se află FC Bacău, Tunari și Gloria Bistrița, toate cu 6 puncte.

Pentru moldoveni urmează meciul Metalul Buzău pe teren propriu. Cele două formații se vor duela sâmbătă în Copou, de la ora 12:30.

