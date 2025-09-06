La echipa din Copou, portughezul are ambiții mari. Vrea să prindă play-off-ul din Liga 2 pentru a se bate, apoi, la o clasare cât mai bună. Între timp, Tony urmărește și meciurile din Superligă și este convins de faptul că lupta va fi una ”încinsă” până la finalul sezonului.



FC Argeș l-a impresionat pe dublul campion al României cu CFR Cluj. Echipa lui Bogdan Andone, nou-promovată în Superligă, are 15 puncte și este pe locul patru în campionat, după opt runde.



Tony da Silva: ”Pe FC Argeș o văd foarte bine”



Antrenorul portughez este de părere că piteștenii se pot bate pentru accederea în play-off în acest sezon. Ar fi o performanță notabilă, având în vedere că vorbim despre o nou-promovată.



”Eu zic că echipele mari vor fi, Craiova, Rapid, poate fi o surpriză și Argeș. Eu o văd pe Argeș foarte bine, e un club foarte interesant, s-a întărit foarte bine, cu Adel Bettaieb, a fost jucătorul meu, e un jucător foarte interesant pentru Liga 1. Se pot bate la play-off cei de la Argeș, sincer”, a spus Tony, în exclusivitate pentru Sport.ro.



O eventuală prezență în play-off nu ar reprezenta o premieră pentru FC Argeș. Piteștenii au mai fost în ”TOP 6” în sezonul 2021-2022, când s-au clasat pe locul șase și au pierdut nouă meciuri din zece.



FC Argeș, în această perioadă de transferuri



Antrenor - Bogdan Andone (confirmat)



Veniri - Ricardo Matos (Buzău / gratis), Jakov Blagaic (Niepolomice / gratis), Adel Bettaieb (FCU Cluj / gratis), David Lazar (CSU Craiova / gratis), Vadim Rață (FCU Cluj / gratis), Caio Ferreira (FC Bălți / gratis), Dorinel Oancea (FCU Cluj / gratis), Leard Sadriu (NS Mura / gratis), Rober Sierra (Steaua / gratis), Nacho Heras (Steaua / gratis), Ricardo Matos (FC Buzău / gratis), Franck Tchassem (FCU Cluj / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Petrișor Petrescu (Șelimbăr), Valentin Buhăcianu (Câmpulung Muscel), Alexandru Dinoci (Rm. Vâlcea), Alexandru Silveanu (Câmpulung Muscel), Radu Ciuciulete (ARO Câmpulung), Raul Ailenei (Dumbrăvița), Patrick Dulcea (Slobozia)



Plecări - Vlad Morar, Valentin Buhăcianu (contracte încheiate), Costinel Ghiocel (Chiajna / gratis), Paul Mitrică (FC Bacău / gratis), Patrick Dulcea (Slobozia / împrumutat), Andrei Stoica (ARO Câmpulung / gratis), Eldin Mehmedovic (Stupcanica / gratis), Franck Tchassem (FCU Cluj / împrumut expirat), Denis Oncescu (Dinamo / împrumut expirat), Gabriel Gheorghe (Rapid/ împrumut expirat), Emmanuel Mensah (CFR Cluj / împrumut expirat)

