Kurt Zouma (30 de ani), fostul jucător de la Chelsea și West Ham, a semnat un contract valabil pentru două seozane cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Premier League, Champions League și Conference League vine în Superligă cu o cotă de piață de zece milioane de euro, cu care devine automat cel mai ”valoros” jucător din campionatul nostru, potrivit site-urilor de specialitate.



Tony da Silva (44 de ani), antrenorul lui Poli Iași și dublu campion al României cu echipa din Gruia, a analizat mutarea și spune, în dialog cu Sport.ro, că francezul va avea nevoie de timp pentru a avea un ”impact” în echipa lui Andrea Mandorlini.



Tony da Silva: ”Lumea crede că îl bagi în teren și treaba e rezolvată”



Pentru acest transfer, patronul Neluțu Varga s-a implicat personal. Pe lângă efortul financiar, acesta a avut și câteva întâlniri private cu fundașul care a strâns aproape 250 de meciuri în Premier League.



„Și jucătorii noi au nevoie de timp, de acomodare. Lumea crede că iei un jucător, îl bagi pe teren și treaba e rezolvată. Nu, ei trebuie să se acomodeze cu campionatul românesc, la țară, la limbă, la stilul de joc al antrenorului. Totul durează. Nici Messi nu s-a prea acomodat la PSG, atunci este nevoie de timp, doar că la fotbal n-ai timp. Echipele care vor să facă performanță trebuie să câștige tot timpul.



E un jucător care a câștigat Champions League, Conference League, a jucat în Premier League, la cluburi de top. Și chiar a jucat, n-a fost acolo, pe bancă. Eu zic că e o mare lovitură pe piața de fotbal românesc, sută la sută mai multă lume va urmări campionatul românesc.



El nu a jucat de un timp, a avut ceva probleme medicale. A venit aici ca să-și relanseze cariera. Când pleci în altă țară, trebuie să te acomodezi cât mai repede, să te acomodezi cu tot”, a spus Tony da Silva, în exclusivitate pentru Sport.ro.



CFR Cluj, salt impresionant pe site-urile de specialitate



Prin mutarea la CFR Cluj, Zouma a devenit cel mai bine cotat fotbalist din Superliga, cu o cotă de piață de 10 milioane de euro. Saltul este unul enorm și pentru club, care este evaluat acum la 41,3 milioane de euro.



La nivelul jucătorilor din Superliga, Kurt Zouma este urmat în ierarhia cotelor de piață de trei jucători de la FCSB: Darius Olaru (7,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane de euro). Tot la 5 milioane este evaluat și noul coleg al fundașului francez, Louis Munteanu, golgheterul din ediția precedentă a Superligii.

