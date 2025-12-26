VIDEO Kylian Mbappe, în tribune la Cupa Africii! Cu ce tricou a apărut starul lui Real Madrid

Kylian Mbappe, &icirc;n tribune la Cupa Africii! Cu ce tricou a apărut starul lui Real Madrid Fotbal extern
Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a decis să asiste la unul dintre meciurile de la Cupa Africii pe Națiuni.

Kylian Mbappe, prezent la meciul Maroc - Mali, de la Cupa Africii

Mbappe a beneficiat de pauza de două săptămâni din LaLiga și, însoțit de familie, a mers în Maroc pentru a asista la meciul dintre țara gazdă și Mali - duel din grupa A de la Cupa Africii pe Națiuni.

Meciul ales de Mbappe nu a fost unul întâmplător. Atacantul lui Real Madrid a vrut să fie aproape de bunul său prieten Achraf Hakimi, fostul său coleg de la Paris Saint-Germain. Fundașul lateral se află în lotul Marocului, însă nu e recuperat complet după accidentarea suferită la echipa de club și a început pe banca de rezerve.

La meciul disputat pe Prince Moulay Abdellah Stadium din Rabat, Kylian Mbappe a luat loc la lojă, îmbrăcat cu tricoul lui Achraf Hakimi de la naționala Marocului. 

Imaginile cu Mbappe în lojă au apărut și pe ecranele din stadion, iar francezul a fost întâmpinat cu urale de public.

Zinedine Zidane a fost și el prezent recent la un meci din Cupa Africii pentru a-l susține pe fiul său, portarul Luca, cel care a ales să reprezinte naționala Algeriei.

