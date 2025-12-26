Kylian Mbappe, prezent la meciul Maroc - Mali, de la Cupa Africii

Mbappe a beneficiat de pauza de două săptămâni din LaLiga și, însoțit de familie, a mers în Maroc pentru a asista la meciul dintre țara gazdă și Mali - duel din grupa A de la Cupa Africii pe Națiuni.



Meciul ales de Mbappe nu a fost unul întâmplător. Atacantul lui Real Madrid a vrut să fie aproape de bunul său prieten Achraf Hakimi, fostul său coleg de la Paris Saint-Germain. Fundașul lateral se află în lotul Marocului, însă nu e recuperat complet după accidentarea suferită la echipa de club și a început pe banca de rezerve.



La meciul disputat pe Prince Moulay Abdellah Stadium din Rabat, Kylian Mbappe a luat loc la lojă, îmbrăcat cu tricoul lui Achraf Hakimi de la naționala Marocului.



Imaginile cu Mbappe în lojă au apărut și pe ecranele din stadion, iar francezul a fost întâmpinat cu urale de public.

