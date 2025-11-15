Formația din Copou a anunțat vineri despărțirea pe cale amiabilă de tehnicianul portughez, însă s-a scris apoi că antrenorul ar refuza să rupă contractul. Totul s-a petrecut după eșecul devastator suferit de moldoveni în fața lui ASA Târgu Mureș, scor 0-4.

Tony da Silva: ”Îmi mai sunt datorate trei luni de salariu pentru acest an, precum și restanțele din anul competițional 2023-2024!”

Deranjat de zvonurile apărute, Tony da Silva a rupt tăcerea despre plecarea sa de la Poli Iași. Tony a acuzat faptul că la Poli Iași nu dispunea de condițiile necesare pentru a-și face treaba cum se cuvine, dar și faptul că nu și-a primit salariul pe mai multe luni.

De altfel, antrenorul a precizat că nu s-a opus în niciun moment rezilierii contractului său.

”Cum spunea maestrul... ‘Dacă vrei să știi despre antrenor, întreabă jucătorii’.

A venit momentul să încheiem acest capitol.­ Plec cu conștiința împăcată, fiind profesionist din prima până în ultima zi, chiar și atunci când nu existau condițiile minime de muncă. Au fost luni de sacrificiu, dăruire și angajament total, dar și de multe provocări și nedreptăți. Îmi mai sunt datorate trei luni de salariu pentru acest an, precum și restanțele din anul competițional 2023-2024, în care am salvat echipa de la retrogradare, chiar și atunci când totul părea imposibil. Niciodată nu am intentat nicio acțiune juridică împotriva Politehnicii Iași, din respect pentru club, suporteri și întreg orașul, chiar dacă alții au făcut acest gest.­

În urma articolelor publicate recent de către anumite instituții media, clarific faptul că cele relatate nu corespund cu adevărul. Problema este gestionată de reprezentanții mei legali prin canalele corespunzătoare. Nu voi mai comenta pe tema informațiilor false și fără declarații oficiale până la finalizarea procesului.­

Într-o lume normală și decentă adevărul trebuie să fie tot timpul pe primul loc. Subliniez și vreau să clarific faptul că nu am pus niciun obstacol în calea propunerii de concediere făcută de către consiliul de administrație. Acum aștept îndeplinirea atribuțiilor și a termenelor prevăzute de către același consiliu.­

Plec cu capul sus, cu conștiința curată, știind că am pus întotdeauna interesele clubului mai presus de orice - chiar și atunci când asta a însemnat să rămân tăcut în fața nedreptăților sau a acțiunilor disproporționate.

Nu toate deciziile sunt de înțeles și nu toate poveștile se termină așa cum ne-am dori. Cred că timpul dezvăluie totul - și că adevărul, mai devreme sau mai târziu, își găsește drumul.­

Tuturor celor care mi-au fost alături, sincerele mele mulțumiri pentru loialitatea, profesionalismul și angajamentul zilnic în fața tuturor dificultăților. Dedicarea voastră este cea care a ținut corabia pe linia de plutire.­

Tuturor celor 34 de jucători, respectul și admirația mea. Cât timp au avut puterea, au crezut, au luptat și au dat totul pe teren, chiar și în timp ce treceau prin nenumărate dificultăți. Port cu mine mândria de a fi împărțit vestiarul cu bărbați care au răspuns fiecărei adversități cu caracter și demnitate.­

Au fost vremuri grele, dar și momente de învățătură enormă. Fanilor, vă mulțumesc. Nu uitați niciodată că voi sunteți cele mai mari trofee și realizări ale clubului.­

Prin educația pe care am primit-o știu sigur că cine spune adevărul nu se teme de nimic. De aceea vreau ca toată lumea să afle adevărul. ­

Vă mulțumesc tuturor celor care ați crezut.­

O îmbrățișare din adâncul inimii, ­

Tony și staff-ul”, este comunicatul emis de Tony da Silva.

