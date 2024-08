Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară, de la ora 22:00, pe stadionul "Emil Alexandru" din Iași, în cadrul etapei a cincea a Superligii României.

S-a înscris repede, cu un penalty acordat "câinilor" în primul minut, după o intrare neinspirată a lui Samayoa și transformat de Selmani. Poli Iași avea să intre în repriza secundă cu avantaj, după două goluri superbe înscrise de Bordeianu (13') și Samayoa (45+4'). Tabela a fost închisă de Todoroski în minutul 57, când avea să își bage singur mingea în poartă.

Tony da Silva, carusel de emoții după remiza cu Dinamo: "Suntem cei mai buni din lume!" / "Sunt frustrat și supărat"

La finalul celor 90 de minute, Tony da Silva, tehnicianul moldovenilor, a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. În opinia sa, Poli Iași a făcut unul dintre cele mai bune meciuri de când s-a instalat pe banca din Copou. În ciuda faptului că nu a obținut victoria, Tony nu este supărat pe elevii săi, ba dimpotrivă, a rămas impresionat de caracterul de care au dat dovadă.

„Am dat 2 goluri, suntem cei mai buni din lume. La fiecare meci am marcat de două ori împotriva adversarilor. Am cerut băieților să lupte, și au luptat. A fost cea mai bună primă repriză pe care am făcut-o până acum, nu am mai văzut ca Poli să joace așa. Cred că am arătat că echipa are caracter, băieții au luptat.

Noi suntem în prima ligă, nu putem lua gol așa, în secunda 30, dintr-un penalty pentru ei, după autogol. Cred că meritam mai mult. Bordeianu a marcat un gol extraordinar.

În repriza a doua, știam că ei vor intra cu tot ce au. Am avut oportunități, dar la sfârșitul meciului s-a rupt ritmul și s-au permis prea multe fragmentări.

Noi am vrut 3 puncte, nu am luat 3, am luat 1. Le-am spus băieților: noi nu putem! Sunt niște greșeli pe care nu le poți repara la antrenament – penalty, autogol. Astăzi nu am nimic de spus despre atitudine, a fost doar lipsă de concentrare. Sunt frustrat și supărat.

Până la urmă, noi avem nevoie de puncte. Știam că vom întâlni o echipă foarte bună. Sunt supărat de rezultat, de felul în care am luat golurile, parcă am oferit cadouri. Noi nu putem să dăm goluri așa ușor. Suntem prea buni pentru a da goluri așa”, a declarat Tony da Silva, la flash-interviuri.

