FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

Din articol Florinel Coman și Adrian Șut, șanse tot mai mari să fie liberi de contract

FCSB a rămas fără Mirel Rădoi (45 de ani), după doar cinci meciuri dar, chiar și așa, campioana ajunsă în play-out se pregătește de primul baraj european. Și, în caz de victorie, bucureștenii vor avansa în „finala“ pentru preliminariile Conference League. Dacă formația bucureșteană va trece cu bine peste aceste două baraje și își va asigura prezența în viitorul sezon al cupelor europene, în mod cert, Gigi Becali va băga mâna în buzunar. Pentru a întări echipa și a-și îmbunătăți șansele de a ajunge la milioanele UEFA prin accederea în grupa de Conference League. Spre norocul lui Becali, primele mutări spectaculoase pe care le poate realiza, în vară, nici nu necesită plata unor sume de transfer. Pentru că FCSB poate repatria doi jucători de marcă pentru care plecarea din România s-a dovedit a fi doar o reușită financiară. Pentru că, din punct de vedere fotbalistic, amândoi au dat-o în bară!

Florinel Coman, o dezamăgire în Qatar, la Al-Gharafa

Florinel Coman și Adrian Șut, șanse tot mai mari să fie liberi de contract Primul jucător pe care FCSB a luat o sumă importantă, peste 6 milioane de dolari în 2024, și care acum poate reveni la echipă gratis e Florinel Coman (28 de ani). Aproape sigur, Coman va deveni liber de contract, în vară, în condițiile în care la Al-Gharafa (Qatar) urmează o „curățenie“ temeinică a lotului, după un sezon dezolant. Iar Florinel a fost o mare dezamăgire, la Al-Gharafa, nu doar în campania actuală, ci și în cea anterioară, în care a și fost împrumutat, la Cagliari, de la februarie până în mai.

Adrian Șut, puține realizări la Al-Ain din Emirate

Într-o situație similară cu Florine Coman pare că ajunge și un alt fost star al FCSB-ului, Adrian Șut (26 de ani). Transferat la Al-Ain (Emirate), în ianuarie, în schimbul sumei de 1,4 milioane de euro, „închizătorul“ român e deja considerat un transfer ratat! Situația în care a ajuns Șut, în doar 4 luni, e atât de gravă, încât în ultimele două meciuri ale lui Al-Ain, el n-a adunat decât... 1 minut! Etapa trecută, în victoria cu Shabab Al-Ahli (3-2), Șut a fost introdus pe teren, în minutul 90+7! Vineri, în victoria cu Al-Bataeh (2-0), Șut n-a fost nici măcar în lot. Și cum răbdarea nu e punctul forte al arabilor, sunt șanse mari ca Al-Ain, o echipă pentru care banii nu reprezintă o problemă, să rezilieze contractul lui Șut, în vară, din dorința de a elibera un loc pentru aducerea unui alt străin. Caz în care fostul căpitan al roș-albaștrilor poate reveni, la FCSB. Ce-i drept, cu buzunarele pline și cu trei trofee, după această aventură arabă. În momentul de față, Al-Ain e lider în Emirate cu trei etape înainte de final, dar și calificată în finalele Cupei Președintelui (22 mai) și Cupei Ligii (1 mai).