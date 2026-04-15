Adrian Șut are motive de îngrijorare din punct de vedere fotbalistic, la Al-Ain (Emirate), însă se poate consola cu faptul că, luând în calcul partea financiară, a ajuns în apogeul carierei sale!

După transferul său la una dintre cele mai bogate echipe din zona arabă, Șut a pierdut statutul pe care îl avea la FCSB, de titular incontestabil. La Al-Ain, românul nu și-a câștigat, deocamdată, locul în primul 11. Dovadă și crucialul meci din ultima etapă cu campioana Shabab Al-Ahli din Dubai. Aici, în acest duel pentru titlu, Șut a fost introdus pe teren, în minutul… 90+7!

Și, totuși, Șut s-a consolat cu faptul că Al-Ain a câștigat partida cu Shabab Al-Ahli, scor 3-2, făcând un pas uriaș spre câștigarea campionatului. Și aceasta nu e singura veste bună pentru mijlocașul român.

Campioana din Emirate ia 12,5 milioane de dolari!

Cu patru etape înainte de terminarea primei ligi din Emirate, Al-Ain e lider, având 56 de puncte. Podiumul e completat de Shabab Al-Ahli (52 de puncte) și de Al-Jazira (40 de puncte).

Așadar, echipa lui Șut e mare favorită să devină noua campioană a Emiratelor. O asemenea performanță, dacă va fi atinsă, va aduce suma de 12,5 milioane de dolari în contul clubului. Bonusul e acordat de conducătorii fotbalului din Emirate și mare parte din el ajunge la jucători și la cei din stafful tehnic.

Dar Șut își poate rotunji veniturile și prin alte performanțe care prind contur. Pentru că Al-Ain e deja în finală, atât în Cupa Ligii, cât și în Cupa Președintelui! În prima competiție, adversara „violeților“ va fi Al-Wahda, pe 1 mai. În ultimul act din Cupa Președintelui, vom avea meciul Al-Ain – Al-Jazira, data urmând a fi anunțată, în mod oficial.

Așadar, în primul său sezon de după plecarea de la FCSB, Adrian Șut poate realiza o triplă istorică și profitabilă, la Al-Ain.

Cât timp a fost, la FCSB, mijlocașul defensiv de 26 de ani a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.