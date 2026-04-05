Când fotbaliștii români au început să ajungă mai rar la formațiile din Occident, treptat, pentru ei au apărut ofertele din zona Golfului Persic. Din păcate, la ce se întâmplă acum, în curând, și această pistă riscă să se încheie!

În ultimii ani, mulți jucători care au plecat din Superliga noastră cu statut de vedetă au eșuat în fotbalul arab. Cazul lui Florinel Coman e un foarte bun exemplu, în acest sens. Și, din păcate, un alt fost jucător al FCSB-ului riscă să aibă aceeași soartă!

Adrian Șut, cel mai slab om de la Al-Ain!

În ianuarie, Adrian Șut a lăsat campioana României și a semnat cu Al-Ain din Emirate, în schimbul sumei de 1,4 milioane de euro. În acel moment, arabii au fost convinși că au dat lovitura, luând un „închizător“ aflat în circuitul naționalei. Între timp însă, entuziasmul lor s-a mai dus. Pentru că, excluzând niște momente izolate de sclipire, Șut nu prea s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Din contră!

În această seară, în meciul Al-Ain – Ajman (2-0) din etapa a 21-a, Șut a fost titularizat de antrenorul Vladimir Ivic (48 de ani). Din păcate, Șut n-a profitat de această oportunitate. El a fost al doilea jucător înlocuit, la Al-Ain, în minutul 63. Explicația? Evoluția sa foarte slabă. Confirmată și de nota sa: 5,9! Potrivit Flashscore, Adrian Șut a fost cel mai slab jucător de la Al-Ain, la care media notelor echipei a fost de 7,2.

Iată cifrele lui Șut, în minutele petrecute pe teren:

*Acuratețea paselor: 71% (10 din 14)

*Atingeri ale balonului: 21

*Atingeri ale balonului în careul advers: 1

*Dribblinguri reușite: 0

Singura consolare a lui Șut, după o asemenea prestație, e că Al-Ain a câștigat și și-a păstrat locul 1 în clasament cu cinci etape înainte de final. „Violeții“ au 53 de puncte, iar podiumul e completat de campioana Shabab Al-Ahli (52 de puncte) și de Al-Jazira (37 de puncte).