FOTO Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Din păcate, fotbalul nostru oferă un șir interminabil de cazuri triste, cu jucători care se „nasc“ talent și „mor“ speranță.

TAGS:
Ahmed BaniDinamoIordania
Din articol

Dacă s-ar face un clasament al țărilor europene, în care jucătorii tineri, de perspectivă, eșuează la vârste fragede, din păcate, România ar ocupa un loc fruntaș într-o asemenea ierarhie nedorită.

Numai în ultimii ani, am dat la „export“ o grămadă de fotbaliști, tineri, care și-au pierdut repede drumul spre marea performanță. Alexi Pitu (23 de ani), Adrian Mazilu (20 de ani), Enes Sali (20 de ani) sunt doar câteva exemple, în acest sens. Cei trei au ceva în comun: toți au fost lansați, în fotbalul nostru, de Academia Hagi. Dar nu doar de aici ne alegem cu tineri, care pornesc pe cai mari, după care nu îndeplinesc așteptările. Și clubul Dinamo a format și a lansat un jucător cu potențial care, din păcate, a decăzut acum, la doar 23 de ani.

Ahmed Bani, caz de Dosarele X: e „inexistent“ în... Iordania!

În 2019, Ahmed Bani, jucător de bandă, a făcut pasul spre prima echipă a roș-albilor. La 17 ani, cerul era limita pentru fotbalistul al cărui tată e iordanian. Iar Ahmed Bani chiar a jucat mult, la Dinamo: 135 de meciuri, 13 goluri și 19 pase de gol. A avut și o perioadă scurtă, de jumătate de sezon, la Oțelul Galați, în 2025: 10 meciuri și 1 gol. 

Apoi, în iulie anul trecut, Ahmed Bani a luat o decizie inedită: a semnat cu Al-Hussein, cea mai tare echipă din Iordania. În acel moment, fotbalistul era chiar în vizorul arabilor pentru echipa lor națională!

Ce s-a întâmplat, între timp? Ahmed Bani a căzut într-un anonimat fotbalistic! La liderul din Iordania, fostul dinamovist are următoarele cifre: 8 meciuri, 2 goluri, 1 pasă de gol și 285 de minute pe teren. 

Șocant e că, în 2026, Ahmed Bani n-a evoluat în niciun meci oficial pentru Al-Hussein! În ultimele trei partide, în care a figurat în lotul iordanienilor, o dată pe 19 aprilie și de două ori în luna februarie, jucătorul a rămas pe bană de fiecare dată! Ultimele minute, la Al-Hussein, le-a adunat pe 23 decembrie. Atunci, a fost folosit 9 minute în victoria din Champions League 2 cu Ahal: 3-1. 

În cel mai bun moment al carierei, în decembrie 2024, când încă era la Dinamo, Ahmed Bani era cotat de transfermarkt.com la 500,000 de euro. Astăzi, după două valuri succesive de scădere, cota sa de piață a ajuns la 300,000 de euro.

Arabii, nedumeriți de ce se întâmplă cu Ahmed Bani

Cazul fostului star de la Dinamo e unul bulversant și pentru presa din Iordania. Iată ce au remarcat jurnaliștii de aici, în ceea ce îl privește pe Ahmed Bani.

Excluderea sa repetată din lotul celor de la Al-Hussein ridică mari semne de întrebare. Mai ales că jucătorul era în vizorul echipei naționale. Pe când era în România, el a și fost contactat de cei de la federație. E foarte ciudat că un asemenea jucător n-a reușit la Al-Hussein“, a scris presa arabă.

Dacă ar fi fost selecționat, în naționala Iordaniei, Ahmed Bani ar fi avut șansa participării la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie). Pentru prima dată în istoria ei, Iordania s-a calificat pentru turneul final, urmând să joace în grupa J, alături de Argentina, Algeria și Austria.

Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
Enes Sali trăiește: faza reușită de fosta vedetă a lui Hagi, electrizantă!
Unde a ajuns să joace Alexi Pitu, după ce Vejle l-a exclus din lot
Ucraina, coșmarul lui Blănuță! Ce i se întâmplă, la Dinamo Kiev, de necrezut!
ULTIMELE STIRI
Alex Dobre, la FCSB, după scandalul de la Rapid?! Anunțul lui Gigi Becali: ”E fotbalist de fotbalist!”
Cristi Chivu, pe aceeași listă cu Mourinho și Allegri: antrenorul român poate face istorie la Inter
Primul om pe care l-a sunat Rădoi, când a primit oferta turcilor: „Asta i-a zis“
În așteptarea lui Mirel Rădoi, Gaziantep ”l-a avertizat” pe antrenorul de la FCSB: ”Așa se întâmplă la fiecare club!”
Gigi Becali, revoltat după ce l-a văzut pe Chiricheș titular la FCSB: „Era la revedere”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”

Cutremurător: brazilianca Mara Flavia Araujo a murit în timpul cursei Ironman, la doar 38 de ani



Recomandarile redactiei
Alex Dobre, la FCSB, după scandalul de la Rapid?! Anunțul lui Gigi Becali: ”E fotbalist de fotbalist!”
Primul om pe care l-a sunat Rădoi, când a primit oferta turcilor: „Asta i-a zis“
Cristi Chivu, pe aceeași listă cu Mourinho și Allegri: antrenorul român poate face istorie la Inter
A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
Alte subiecte de interes
Ahmed Bani a dezvăluit 'schema' prin care Dinamo a luat un punct în meciul cu Rapid
Ăsta e Dinamo! ”Câinii” dau acum golgheterul și cei mai buni pasatori decisivi ai Superligii
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Olăroiu, un car de nervi: „De neînțeles așa ceva!“. Faza care l-a scos din sărite
Gol fabulos sub ochii lui Olăroiu: brazilianul naturalizat al Emiratelor, execuție magică!
CITESTE SI
stirileprotv Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv „Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

stirileprotv România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!