Dacă s-ar face un clasament al țărilor europene, în care jucătorii tineri, de perspectivă, eșuează la vârste fragede, din păcate, România ar ocupa un loc fruntaș într-o asemenea ierarhie nedorită. Numai în ultimii ani, am dat la „export“ o grămadă de fotbaliști, tineri, care și-au pierdut repede drumul spre marea performanță. Alexi Pitu (23 de ani), Adrian Mazilu (20 de ani), Enes Sali (20 de ani) sunt doar câteva exemple, în acest sens. Cei trei au ceva în comun: toți au fost lansați, în fotbalul nostru, de Academia Hagi. Dar nu doar de aici ne alegem cu tineri, care pornesc pe cai mari, după care nu îndeplinesc așteptările. Și clubul Dinamo a format și a lansat un jucător cu potențial care, din păcate, a decăzut acum, la doar 23 de ani.

Ahmed Bani, caz de Dosarele X: e „inexistent“ în... Iordania! În 2019, Ahmed Bani, jucător de bandă, a făcut pasul spre prima echipă a roș-albilor. La 17 ani, cerul era limita pentru fotbalistul al cărui tată e iordanian. Iar Ahmed Bani chiar a jucat mult, la Dinamo: 135 de meciuri, 13 goluri și 19 pase de gol. A avut și o perioadă scurtă, de jumătate de sezon, la Oțelul Galați, în 2025: 10 meciuri și 1 gol. Apoi, în iulie anul trecut, Ahmed Bani a luat o decizie inedită: a semnat cu Al-Hussein, cea mai tare echipă din Iordania. În acel moment, fotbalistul era chiar în vizorul arabilor pentru echipa lor națională! Ce s-a întâmplat, între timp? Ahmed Bani a căzut într-un anonimat fotbalistic! La liderul din Iordania, fostul dinamovist are următoarele cifre: 8 meciuri, 2 goluri, 1 pasă de gol și 285 de minute pe teren. Șocant e că, în 2026, Ahmed Bani n-a evoluat în niciun meci oficial pentru Al-Hussein! În ultimele trei partide, în care a figurat în lotul iordanienilor, o dată pe 19 aprilie și de două ori în luna februarie, jucătorul a rămas pe bană de fiecare dată! Ultimele minute, la Al-Hussein, le-a adunat pe 23 decembrie. Atunci, a fost folosit 9 minute în victoria din Champions League 2 cu Ahal: 3-1. În cel mai bun moment al carierei, în decembrie 2024, când încă era la Dinamo, Ahmed Bani era cotat de transfermarkt.com la 500,000 de euro. Astăzi, după două valuri succesive de scădere, cota sa de piață a ajuns la 300,000 de euro.

Arabii, nedumeriți de ce se întâmplă cu Ahmed Bani Cazul fostului star de la Dinamo e unul bulversant și pentru presa din Iordania. Iată ce au remarcat jurnaliștii de aici, în ceea ce îl privește pe Ahmed Bani. „Excluderea sa repetată din lotul celor de la Al-Hussein ridică mari semne de întrebare. Mai ales că jucătorul era în vizorul echipei naționale. Pe când era în România, el a și fost contactat de cei de la federație. E foarte ciudat că un asemenea jucător n-a reușit la Al-Hussein“, a scris presa arabă. Dacă ar fi fost selecționat, în naționala Iordaniei, Ahmed Bani ar fi avut șansa participării la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie). Pentru prima dată în istoria ei, Iordania s-a calificat pentru turneul final, urmând să joace în grupa J, alături de Argentina, Algeria și Austria.