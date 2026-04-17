Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Avem încă o confirmare tristă: vedetele Superligii noastre sunt departe inclusiv de standardele unor campionate din zona Golfului Persic.

Cândva, românii luau la mișto fotbalul arab, spunând că jucătorii și antrenorii care activează în Orient se duc… „la cămile“. Din păcate, astăzi, realitatea ne dă o palmă grea: pentru că ai noștri nu fac față nici în campionatele de care râdeam, cândva.

Cazul lui Florinel Coman (28 de ani), marcator pe bandă la FCSB, dar marginalizat la Al-Gharafa (Qatar), a fost întors de Sport.ro pe toate fețele. Și drama e că nu e unul singular, izolat. De fapt, avem foarte mulți jucători plecați din țară, care au eșuat în fotbalul arab. Ultimul care riscă să aibă o asemenea soartă e Adrian Șut.

Adrian Șut, făcut praf pe pagina de Instagram a clubului Al-Ain

Cât timp a fost la FCSB, mijlocașul defensiv a fost un factor de echilibru pentru bucureșteni. În ianuarie, când a făcut pasul spre Al-Ain din Emirate, mulți au crezut că Șut va fi un om de bază și la această formație, având în vedere statutul de vedetă pe care l-a avut, la FCSB. Nici vorba de așa ceva!

Acum, la patru luni după sosirea sa la liderul din Emirate, Șut e făcut praf pe pagina de Instagram a celor de la Al-Ain. Și drama e că nici antrenorul Vladimir Ivic nu e foarte mulțumit de el. Dovadă că, în ultima etapă, în meciul crucial cu Shabab Al-Ahli (3-2) l-a introdus, în minutul… 90+7!

Iată însă ce scriu fanii lui Al-Ain despre Adrian Șut:

*Prezența sau absența sa nu face nicio diferență. Nu știu ce au văzut în el. Un jucător mediocru.

*Un jucător modest. Și, ce e mai grav, ocupă un post crucial în echipă. Pe același post, la Bani Yas, e un fotbalist din Uzbekistan, care e de o mie de ori mai bun ca el.

*Prestațiile sale slabe de până acum au fost șocante.

*Sincer, un jucător submediocru.

În acest moment, singura consolare a lui Șut e că, la capătul acestui sezon, poate realiza o triplă impresionantă cu Al-Ain, obținând și un trofeu de 12,5 milioane de dolari, după cum Sport.ro a explicat aici.

