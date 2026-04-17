Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Cândva, românii luau la mișto fotbalul arab, spunând că jucătorii și antrenorii care activează în Orient se duc… „la cămile“. Din păcate, astăzi, realitatea ne dă o palmă grea: pentru că ai noștri nu fac față nici în campionatele de care râdeam, cândva.

Cazul lui Florinel Coman (28 de ani), marcator pe bandă la FCSB, dar marginalizat la Al-Gharafa (Qatar), a fost întors de Sport.ro pe toate fețele. Și drama e că nu e unul singular, izolat. De fapt, avem foarte mulți jucători plecați din țară, care au eșuat în fotbalul arab. Ultimul care riscă să aibă o asemenea soartă e Adrian Șut.

Adrian Șut, făcut praf pe pagina de Instagram a clubului Al-Ain

Cât timp a fost la FCSB, mijlocașul defensiv a fost un factor de echilibru pentru bucureșteni. În ianuarie, când a făcut pasul spre Al-Ain din Emirate, mulți au crezut că Șut va fi un om de bază și la această formație, având în vedere statutul de vedetă pe care l-a avut, la FCSB. Nici vorba de așa ceva!

Acum, la patru luni după sosirea sa la liderul din Emirate, Șut e făcut praf pe pagina de Instagram a celor de la Al-Ain. Și drama e că nici antrenorul Vladimir Ivic nu e foarte mulțumit de el. Dovadă că, în ultima etapă, în meciul crucial cu Shabab Al-Ahli (3-2) l-a introdus, în minutul… 90+7!

Iată însă ce scriu fanii lui Al-Ain despre Adrian Șut:

*Prezența sau absența sa nu face nicio diferență. Nu știu ce au văzut în el. Un jucător mediocru.

*Un jucător modest. Și, ce e mai grav, ocupă un post crucial în echipă. Pe același post, la Bani Yas, e un fotbalist din Uzbekistan, care e de o mie de ori mai bun ca el.

*Prestațiile sale slabe de până acum au fost șocante.

*Sincer, un jucător submediocru.