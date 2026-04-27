Coman, tot mai aproape de FCSB: cum poate repatria Becali golgheterul său

Ultimele două sezoane au fost pierdute din punct de vedere fotbalistic pentru jucătorul de 28 de ani.

Florinel Coman se apropie de finalul șederii sale în Qatar. Bilanțul său? Un cont bancar mult mai mare, după perioada petrecută la Al-Gharafa, și foarte multe pierderi fotbalistice.

Când a semnat cu formația din Doha, în vara anului 2024, Coman era jucător de echipă națională – fusese în lotul pentru Campionatul European – și una dintre marile vedete ale Superligii noastre.

Astăzi, la doi ani distanță, Florinel e o „umbră“ a jucătorului de altă dată. La națională n-a mai fost convocat din noiembrie 2024, iar în Qatar joacă fotbal precum...boxerii. Adică, câteva minute pe meci.

Florinel Coman, o dezamăgire la Al-Gharafa

Florinel Coman, 13 minute la Al-Gharafa, în ultimele două partide

În acest sezon, fostul star al FCSB-ului a avut doar satisfacția încasării unui salariu „gras“. Pentru că, în rest, i-a mers prost. În primul rând, antrenorul Pedro Martins l-a ținut mai mult pe bancă, iar echipa, aflată la un moment dat în lupta pentru titlu, a avut o prăbușire șocantă, în 2026.

Pe fondul acestei situații, urmează o remaniere masivă a lotului, la Al-Gharafa. Sport.ro a arătat aici că marile schimbări din vară vor include și îndepărtarea lui Florinel Coman. În cazul în care va deveni liber de contract, acesta poate reveni, la FCSB, unde patronul Gigi Becali îl așteaptă cu brațele deschise.

Până atunci, Florinel a mai bifat o dezamăgire, astăzi. În meciul cu Al-Shahaniya, în ultima etapă a campionatului, Coman a rămas pe banca de rezerve până în minutul 87. Antrenorul l-a aruncat în luptă, pentru trecerea timpului, în încercarea de a păstra avantajul de un gol de pe tabelă. Degeaba însă! După introducerea lui Coman, Al-Shahaniya a egalat, în minutul 90+10, iar Al-Gharafa – Al-Shahaniya s-a încheiat 1-1.

Până la finalul sezonului, Al-Gharafa are de jucat și o partidă cu Umm Salal, în sferturile Amir Cup. Meciul e programat pentru 1 mai. Dacă Al-Gharafa va pierde și va fi eliminată, atunci Coman va reveni acasă și va putea demara discuțiile cu Gigi Becali, în funcție de decizia arabilor.

