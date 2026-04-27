Coman, tot mai aproape de FCSB: cum poate repatria Becali golgheterul său

Florinel Coman se apropie de finalul șederii sale în Qatar. Bilanțul său? Un cont bancar mult mai mare, după perioada petrecută la Al-Gharafa, și foarte multe pierderi fotbalistice.

Când a semnat cu formația din Doha, în vara anului 2024, Coman era jucător de echipă națională – fusese în lotul pentru Campionatul European – și una dintre marile vedete ale Superligii noastre.

Astăzi, la doi ani distanță, Florinel e o „umbră“ a jucătorului de altă dată. La națională n-a mai fost convocat din noiembrie 2024, iar în Qatar joacă fotbal precum...boxerii. Adică, câteva minute pe meci.