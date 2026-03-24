Adrian Șut și-a pierdut statutul de titular incontestabil, odată cu transferul său de la FCSB, la Al-Ain. Chiar și așa însă, românul are motive de satisfacție.

Trecerea la una dintre cele mai puternice echipe din Orientul Mijlociu a fost un pas înainte pentru Șut. Atât din punct de vedere salarial, cât și sportiv. Venitul său actual, despre care Sport.ro a scris aici, e incomparabil cu cel de la FCSB. Apoi, din punct de vedere sportiv, Șut a lăsat o formație din play-out-ul campionatului nostru și a semnat cu Al-Ain, lider în Emirate!

Iar noua echipă a lui Șut tocmai s-a calificat în finala Cupei Președintelui, după un meci dramatic, după cum Sport.ro a arătat aici.

Adrian Șut: „Îmi doresc să câștig toate trofeele cu Al-Ain“

La capătul partidei din semifinalele Cupei Președintelui, cu divizionarea secundă United FC, Adrian Șut a fost oprit în zona mixtă. Și, cu acest prilej, a acordat primul său interviu după un meci jucat pentru Al-Ain.

„Știam de la început că vom avea un meci dificil, pentru că ei au o echipă bună. Ne-am luptat până la final, pentru a câștiga jocul. A fost un meci dificil, dar cred că am meritat victoria. Cred că am fost și puțin ghinioniști, pentru că am avut mai multe ocazii, dar n-am marcat (n.r. – în timpul regulamentar). Așa se întâmplă în astfel de meciuri, dacă nu dai gol din prima ocazie sau din a doua, apoi lucrurile se complică. Echipa noastră, fiind de prima ligă, era favorită să câștige și, pe măsură ce am ratat ocaziile, presiunea a devenit tot mai mare pe noi. Mă bucur însă că, la final, am câștigat. Acum, sper să câștigăm și trofeul. Orice finală e dificilă, indiferent de numele echipei. După această calificare, nu mă bucur pentru mine, ci pentru echipa mea. Muncim în fiecare zi, ca să câștigăm toate trofeele și sper să reușim asta“, a declarat Șut, vizibil mulțumit.

În campionat, Al-Ain are un avans de un punct față de campioana Shabab Al-Ahli, când mai sunt șase etape de jucat. În ultimul act din Cupa Președintelui, echipa lui Șut va întâlni Al-Jazira, o altă forță pe plan local.