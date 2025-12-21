Cristiano Ronaldo reprezintă un model de succes al îmbinării muncii grele cu talentul în fotbal. Antrenamentele cu care a devenit renumit îl ajută să aibă un fizic de invidiat la 40 de ani. În spatele formei excelente stă însă și puțină șansă din naștere.

Gabriel Toncean a arătat ce l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să aibă un corp perfect

Președintele FR de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, a explicat în exclusivitate la „Poveștile Sport.ro” că pe CR7 îl avantajează faptul că s-a născut în Funchal, capitala Insulelor Madeira.

Concret, căpitanul lui Al Nassr și al naționalei Portugaliei a beneficiat, în dezvoltarea fizicului său, de faptul că a copilărit într-o localitate în care este soare tot anul. Starul lusitan a avut astfel în permanență o sursă naturală de vitamina D.

„Sincer vorbind, dat fiind faptul că l-am văzut de foarte multe ori, pentru că am fost un iubitor al El Clasico ani la rândul, și el era unul dintre motivele pentru care mergeam, avea obiceiul de a irita galeria Barcelonei în fiecare meci. Cred că îi dădea energie hate-ul primit de la galeria Barcelonei.

Toncean: „Vitamina D l-a ajutat și îl ajută în continuare”

De fiecare dată când îl vedeam, mi-am dat seama că face fitness, pentru că fără să faci fitness nu avea cum să aibă corpul acesta. Miturile spun că el zilnic, indiferent de zi, face câte 1.000 de abdomene. Este un secret! Un alt secret este stilul de viață pe care îl are, modul în care știe să aibă grijă de propria viață. Altul este modul în care se reface.

Somnul contează foarte mult. În urmă cu mai bine de un an am fost la Consiliul Miniștrilor de la Bruxelles și m-am întâlnit cu ministrul sportului din Portugalia, care mi-a spus că se știe personal cu Ronaldo. Multă lume trece cu vederea faptul că el s-a născut într-o localitate în care este soare pe parcursul întregului an. Este ajutat cumva de faptul că vitamina D l-a ajutat și îl ajută în continuare.

Cu toții știm că banii pe care îi face din rețelele sociale, el i-a investit în recuperarea lui”, a spus Toncean, exclusiv pentru Sport.ro.

Zeci de povești din culturism, oameni model, concursuri pe toate meridianele și medaliile obținute în 2025 sunt doar câteva subiecte abordate de Gabriel Toncean la „Poveștile Sport.ro”, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

