Cupa României poate avea un sezon mai spectaculos ca oricând! Explicația ține de situația din clasamentul la zi în Superliga noastră.

Concret, după mulți ani, granzii FCSB și CFR Cluj sunt pe locuri de play-out (!), când s-au scurs 18 din cele 30 de etape din sezonul regulat. Dacă aceste formații, „abonate“ la cupele europene, nu se vor redresa în campionat, atunci salvarea lor va fi cupa. Chiar și așa, FCSB cel puțin, continuă să treacă această competiție în plan secund. Dezvăluirea lui Gigi Becali de aici spune totul despre abordarea roș-albaștrilor care se joacă realmente cu focul, având în vedere situația lor din campionat.

Cupa României, începe penultima etapă

În formatul actual al cupei, în faza în care ne aflăm, sunt implicate 24 de formații, împărțite în patru grupe de câte șase echipe. Fiecare formație o să joace un total de trei meciuri în grupa din care face parte. Apoi, primele două clasate vor avansa, în sferturi.

Astăzi, pornește la drum etapa a 2-a, penultima din grupe, cu următorul program:

*Ora 14:00 – CS Dumbrăvița – CSM Slatina

*Ora 17:00 – CS Dinamo – Concordia

*Ora 17:00 – Csikszereda – Oțelul Galați

*Ora 19:30 – FC Argeș – Rapid

Cele patru partide vor fi oferite de Sport.ro, în format LIVE TEXT, începând cu ora 14:00.

