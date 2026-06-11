Fostul portar al echipei Real Madrid, Iker Casillas, a intrat într-o luptă legală cu fostul şi ultimul său club, FC Porto (unde a petrecut cinci ani). Portarul spaniol, câştigător al Cupei Mondiale în 2010, a suferit un infarct miocardic în timpul unui antrenament în 2019, la vârsta de 38 de ani.

Iker Casillas iese la atac: 3 milioane de euro

Un accident care i-a lăsat sechele, şapte ani mai târziu. „Nu pot alerga, pot merge doar 20 sau 50 de metri”, a mărturisit el recent, în comentarii transmise de L'Indépendant, recunoscând în acelaşi timp că a continuat să ia medicamente zilnic.

Potrivit El Periódico, Casillas a apărut în instanţă şi solicită despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la clubul portughez şi asigurătorul său, Fidelidade, pentru incapacitate de muncă.

Cu toate acestea, Fidelidade a plătit deja 1,5 milioane de euro (limita anuală pentru accidente de muncă), iar Porto susţine că aceasta a acoperit întregul său salariu, peste 1 milion de euro, pe durata perioadei de recuperare.

Cele două părţi refuză orice alte plăţi, informează news.ro.