FOTO ȘI VIDEO Cristiano Ronaldo, testat de un fost inginer NASA! Portughezul, față în față cu un robot de ultimă generație

Cristiano Ronaldo, testat de un fost inginer NASA! Portughezul, față în față cu un robot de ultimă generație
Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni executanți de lovituri de la 11 metri din lume. 

Forța, viteza și precizia sunt armele din arsenalul portughezului, însă sunt suficiente în fața unui robot de ultimă generație?

Cristiano Ronaldo, față în față cu un robot de ultimă generație

Mark Rober, un fost inginer NASA, l-a testat pe legendarul fotbalist într-un duel cu un robot dotat cu senzori de mișcare, viteză uimitoare și o accelerație de până la 10G pe secundă. Întrebat despre experimentul desfășurat în Portugalia, Rober a declarat: ”Trackingul OptiTrack este atât de precis și atât de rapid încât ne-a permis să împingem acest experiment mult mai departe decât am crezut că este posibil. Este singurul sistem care a putut ține pasul cu șuturile lui Ronaldo”.

Robotul este mult mai complex decât pare la prima vedere. Are incorporați senzori prin care calculează traiectoria balonului și exact locul în care mingea trece de linia porții, astfel încât să se poată mișca în viteză în locul cu pricina.

Până și Cristiano Ronaldo a avut bătăi de cap, și a șutat de zeci de ori la poartă până să își dea seama cum să învingă ”portarul”.  În cele din urmă, după ce a încercat execuții în forță, portughezul și-a dat seama că singura cale să învingă robotul de la 11 metri este precizia, lucru ce a dat roade. Starul lui Al Nassr a observat că robotul lasă o zonă neacoperită din cauza felului în care era decupat cartonul și a trimis exact în acel loc.

