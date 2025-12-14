Pasionat din ce în ce mai puternic de tenis, Ronaldo Luis Nazário de Lima (49 de ani) a acceptat cu bucurie invitația de a schimba câteva mingi cu spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani), număr 1 ATP.

Alcaraz l-a avut ca „sparring partner” pe Ronaldo

Cu ocazia unui meci demonstrativ jucat de Carlos Alcaraz la Miami împotriva lui Joao Fonseca - tenismenul-promisiune al Braziliei -, fostul atacant legendar din aceeași țară nu a refuzat șansa de a-și perfecționa abilitățile pe terenul de tenis alături de cel mai bun tenismen din lume.

În schimbul acestei oportunități, Ronaldo i-a oferit lui Alcaraz un tricou din echipa națională a Braziliei, semnat.