Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Marcu Czentye
Carlos Alcaraz și brazilianul Ronaldo, o întâlnire neașteptată, pe terenul de tenis.

Carlos Alcaraz, Ronaldo Luís Nazário de Lima, Joao Fonseca
Pasionat din ce în ce mai puternic de tenis, Ronaldo Luis Nazário de Lima (49 de ani) a acceptat cu bucurie invitația de a schimba câteva mingi cu spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani), număr 1 ATP.

Alcaraz l-a avut ca „sparring partner” pe Ronaldo

Cu ocazia unui meci demonstrativ jucat de Carlos Alcaraz la Miami împotriva lui Joao Fonseca - tenismenul-promisiune al Braziliei -, fostul atacant legendar din aceeași țară nu a refuzat șansa de a-și perfecționa abilitățile pe terenul de tenis alături de cel mai bun tenismen din lume.

În schimbul acestei oportunități, Ronaldo i-a oferit lui Alcaraz un tricou din echipa națională a Braziliei, semnat.

Ronaldo, elegant și pe terenul de tenis: știe să lovească reverul în stilul lui Ilie Năstase

Din imaginile care au adunat sute de mii de vizualizări, pe rețelele sociale, reiese clar că Ronaldo a practicat tenisul frecvent, după retragerea din fotbal.

Golgheterul Cupei Mondiale din 2002 - cu 8 goluri înscrise în 7 meciuri - a lovit cu lejeritate mingea pe forehand, contribuind la schimburi fluide de mingi, iar, pe partea de rever, nu s-a ferit să lovească mingea cu o singură mână, dovadă a tehnicii dezvoltate de-a lungul timpului.

Antrenamentul făcut de Alcaraz alături de Ronaldo l-a ajutat să îl învingă pe brazilianul Joao Fonseca, scor 7-5, 2-6, 10-8, într-un meci neoficial desfășurat la Miami, pe Stadionul Hard Rock.

