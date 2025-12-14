Pasionat din ce în ce mai puternic de tenis, Ronaldo Luis Nazário de Lima (49 de ani) a acceptat cu bucurie invitația de a schimba câteva mingi cu spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani), număr 1 ATP.
Alcaraz l-a avut ca „sparring partner” pe Ronaldo
Cu ocazia unui meci demonstrativ jucat de Carlos Alcaraz la Miami împotriva lui Joao Fonseca - tenismenul-promisiune al Braziliei -, fostul atacant legendar din aceeași țară nu a refuzat șansa de a-și perfecționa abilitățile pe terenul de tenis alături de cel mai bun tenismen din lume.
În schimbul acestei oportunități, Ronaldo i-a oferit lui Alcaraz un tricou din echipa națională a Braziliei, semnat.
Ronaldo, elegant și pe terenul de tenis: știe să lovească reverul în stilul lui Ilie Năstase
Din imaginile care au adunat sute de mii de vizualizări, pe rețelele sociale, reiese clar că Ronaldo a practicat tenisul frecvent, după retragerea din fotbal.
Golgheterul Cupei Mondiale din 2002 - cu 8 goluri înscrise în 7 meciuri - a lovit cu lejeritate mingea pe forehand, contribuind la schimburi fluide de mingi, iar, pe partea de rever, nu s-a ferit să lovească mingea cu o singură mână, dovadă a tehnicii dezvoltate de-a lungul timpului.
Antrenamentul făcut de Alcaraz alături de Ronaldo l-a ajutat să îl învingă pe brazilianul Joao Fonseca, scor 7-5, 2-6, 10-8, într-un meci neoficial desfășurat la Miami, pe Stadionul Hard Rock.