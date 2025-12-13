Cristiano Ronaldo va juca în „Fast & Furious”! Anunțul a fost făcut de Vin Diesel

„Toată lumea a întrebat dacă el o să apară în filmele Fast & Furios. Trebuie să vă spun că e un tip real. Am pregătit un rol și pentru Cristiano Ronaldo” , a transmis Vin Diesel pe Instagram, într-o postare în care a atașat și o fotografie cu starul lusitan.

Diesel a anunțat că a fost pregătit un rol special pentru starul lusitan, care va avea astfel ocazia să își îndeplinească unul dintre visuri în afara terenului de joc.

Cristiano Ronaldo va juca în următorul film „Fast & Furious”. Vin Diesel, unul dintre actorii care interpretează rolul personajului principal în producție, a confirmat știrea prin intermediul rețelelor sociale.

Cristiano Ronaldo: „Sunt sigur că voi juca într-un film”

Cristiano Ronaldo a dezvăluit că își dorește o carieră de actor. CR7 a admis că meseria de artist este una dificilă, motiv pentru care vrea să înceapă cu roluri mai puțin solicitante.

„Cred că a fi actor este o meserie diferită, una frumoasă, dar și dificilă. Sunt însă sigur că, mai devreme sau mai târziu, voi juca într-un film.

Nu am nicio îndoială. Însă voi începe cu lucruri mici, pentru a câștiga experiență, iar apoi vom vedea. Viitorul este luminos”, a dezvăluit CR7, într-un dialog purtat cu jurnalistul Piers Morgan.

Primul film din seria „Fast & Furious” a apărut in anul 2001. „Fast & Furious 11” va încheia povestea lui Dominic Toretto, personajul interpretat de Vin Diesel.

