Cristiano Ronaldo va juca în „Fast & Furious”! Anunțul a fost făcut de Vin Diesel

Cristiano Ronaldo va juca &icirc;n &bdquo;Fast Furious&rdquo;! Anunțul a fost făcut de Vin Diesel Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Moment important pentru cariera lui Cristiano Ronaldo în afara fotbalului. 

TAGS:
Cristiano RonaldoVin DieselFast & Furious
Din articol

Cristiano Ronaldo va juca în următorul film „Fast & Furious”. Vin Diesel, unul dintre actorii care interpretează rolul personajului principal în producție, a confirmat știrea prin intermediul rețelelor sociale. 

Cristiano Ronaldo va juca în „Fast & Furious”

Diesel a anunțat că a fost pregătit un rol special pentru starul lusitan, care va avea astfel ocazia să își îndeplinească unul dintre visuri în afara terenului de joc.  

„Toată lumea a întrebat dacă el o să apară în filmele Fast & Furios. Trebuie să vă spun că e un tip real. Am pregătit un rol și pentru Cristiano Ronaldo”, a transmis Vin Diesel pe Instagram, într-o postare în care a atașat și o fotografie cu starul lusitan.

Cristiano Ronaldo: „Sunt sigur că voi juca într-un film”

Cristiano Ronaldo a dezvăluit că își dorește o carieră de actor. CR7 a admis că meseria de artist este una dificilă, motiv pentru care vrea să înceapă cu roluri mai puțin solicitante. 

„Cred că a fi actor este o meserie diferită, una frumoasă, dar și dificilă. Sunt însă sigur că, mai devreme sau mai târziu, voi juca într-un film. 

Nu am nicio îndoială. Însă voi începe cu lucruri mici, pentru a câștiga experiență, iar apoi vom vedea. Viitorul este luminos”, a dezvăluit CR7, într-un dialog purtat cu jurnalistul Piers Morgan.

Primul film din seria „Fast & Furious” a apărut in anul 2001. „Fast & Furious 11” va încheia povestea lui Dominic Toretto, personajul interpretat de Vin Diesel. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia
Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia
Cristiano Ronaldo, testat de un fost inginer NASA! Portughezul, față &icirc;n față cu un robot de ultimă generație
Cristiano Ronaldo, testat de un fost inginer NASA! Portughezul, față în față cu un robot de ultimă generație
Emoționant! Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota
Emoționant! Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota
&bdquo;O imensă bătaie de joc&ldquo;: cazul incredibil al suspendării lui Ronaldo naște reacții explozive
„O imensă bătaie de joc“: cazul incredibil al suspendării lui Ronaldo naște reacții explozive
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - FC Botoșani 0-0, ACUM | Duel echilibrat &icirc;n Superligă
FC Argeș - FC Botoșani 0-0, ACUM | Duel echilibrat în Superligă
&rdquo;Standing ovation&rdquo; pentru Mohamed Salah! &Icirc;n ce minut a intrat &icirc;n Liverpool - Brighton
”Standing ovation” pentru Mohamed Salah! În ce minut a intrat în Liverpool - Brighton
Liverpool - Brighton 2-0, ACUM, pe VOYO! Cormoranii au marcat din nou | Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0, ACUM, pe VOYO! Cormoranii au marcat din nou | Chelsea - Everton 2-0
Rennes - Brest, ACUM, pe VOYO | Metz - PSG, LIVE pe VOYO de la 20:00! Ce meciuri mai sunt azi &icirc;n Ligue 1
Rennes - Brest, ACUM, pe VOYO | Metz - PSG, LIVE pe VOYO de la 20:00! Ce meciuri mai sunt azi în Ligue 1
Legenda FCSB nu s-a ferit de cuvinte c&acirc;nd s-a referit la Mihai Toma: &bdquo;Nu &icirc;i văd un profil foarte strălucit&rdquo;
Legenda FCSB nu s-a ferit de cuvinte când s-a referit la Mihai Toma: „Nu îi văd un profil foarte strălucit”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;

Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: „Ăsta e adevărul!“

Carlo Ancelotti semnează! Echipa i-a pus contractul pe masă

Carlo Ancelotti semnează! Echipa i-a pus contractul pe masă

Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan T&acirc;rnovanu după cele trei goluri &icirc;ncasate &icirc;n FCSB - Feyenoord

Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan Târnovanu după cele trei goluri încasate în FCSB - Feyenoord

Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: &rdquo;Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile p&acirc;nă acum&rdquo;

Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: ”Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile până acum”

Olăroiu, meci demențial: naționala Emiratelor e &icirc;n semifinalele FIFA Arab Cup, după ce a scos Algeria la penalty-uri!

Olăroiu, meci demențial: naționala Emiratelor e în semifinalele FIFA Arab Cup, după ce a scos Algeria la penalty-uri!

Memorialul Ioan Alexandru Ganea | Ionel Ganea, &icirc;nconjurat de foștii colegi &icirc;n cel mai greu moment al vieții. Rotariu: &Icirc;i dau un sfat

Memorialul Ioan Alexandru Ganea | Ionel Ganea, înconjurat de foștii colegi în cel mai greu moment al vieții. Rotariu: "Îi dau un sfat"



Recomandarile redactiei
Legenda FCSB nu s-a ferit de cuvinte c&acirc;nd s-a referit la Mihai Toma: &bdquo;Nu &icirc;i văd un profil foarte strălucit&rdquo;
Legenda FCSB nu s-a ferit de cuvinte când s-a referit la Mihai Toma: „Nu îi văd un profil foarte strălucit”
&rdquo;Standing ovation&rdquo; pentru Mohamed Salah! &Icirc;n ce minut a intrat &icirc;n Liverpool - Brighton
”Standing ovation” pentru Mohamed Salah! În ce minut a intrat în Liverpool - Brighton
Italienii au anunțat echipa care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan
Italienii au anunțat echipa care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan
Liverpool - Brighton 2-0, ACUM, pe VOYO! Cormoranii au marcat din nou | Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0, ACUM, pe VOYO! Cormoranii au marcat din nou | Chelsea - Everton 2-0
Xabi Alonso a făcut anunțul despre Kylian Mbappe!
Xabi Alonso a făcut anunțul despre Kylian Mbappe!
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a m&acirc;ncat de viu pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: Cum &icirc;ți permiți să faci așa ceva?
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Vin Diesel, aparitie impunatoare la premiera F9: The Fast Saga. Actorul este intr-o forma fizica de invidiat la aproape 54 de ani&nbsp;&nbsp;
Vin Diesel, aparitie impunatoare la premiera F9: The Fast Saga. Actorul este intr-o forma fizica de invidiat la aproape 54 de ani  
De la burta de bere, din nou la patratele :) Vin Diesel si-a revenit dupa ce a fost surprins iesit din forma: Voi fi din nou Triplu X
De la burta de bere, din nou la patratele :) Vin Diesel si-a revenit dupa ce a fost surprins iesit din forma: "Voi fi din nou Triplu X"
Fiica lui Paul Walker a reaparut in public dupa ce s-a ascuns . Cum arata Meadow la 20 de ani! FOTO
Fiica lui Paul Walker a reaparut in public dupa ce s-a "ascuns". Cum arata Meadow la 20 de ani! FOTO
John Cena a prins rolul vietii la Hollywood! Ii ia locul lui The Rock in unul dintre cele mai asteptate filme
John Cena a prins rolul vietii la Hollywood! Ii ia locul lui The Rock in unul dintre cele mai asteptate filme
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO

stirileprotv Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!