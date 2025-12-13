Cristiano Ronaldo va juca în „Fast & Furious”! Anunțul a fost făcut de Vin Diesel

Cristiano Ronaldo va juca în următorul film „Fast & Furious”. Vin Diesel, unul dintre actorii care interpretează rolul personajului principal în producție, a confirmat știrea prin intermediul rețelelor sociale.
Cristiano Ronaldo va juca în „Fast & Furious”
Diesel a anunțat că a fost pregătit un rol special pentru starul lusitan, care va avea astfel ocazia să își îndeplinească unul dintre visuri în afara terenului de joc.
„Toată lumea a întrebat dacă el o să apară în filmele Fast & Furios. Trebuie să vă spun că e un tip real. Am pregătit un rol și pentru Cristiano Ronaldo”, a transmis Vin Diesel pe Instagram, într-o postare în care a atașat și o fotografie cu starul lusitan.
Cristiano Ronaldo: „Sunt sigur că voi juca într-un film”
Cristiano Ronaldo a dezvăluit că își dorește o carieră de actor. CR7 a admis că meseria de artist este una dificilă, motiv pentru care vrea să înceapă cu roluri mai puțin solicitante.
„Cred că a fi actor este o meserie diferită, una frumoasă, dar și dificilă. Sunt însă sigur că, mai devreme sau mai târziu, voi juca într-un film.
Nu am nicio îndoială. Însă voi începe cu lucruri mici, pentru a câștiga experiență, iar apoi vom vedea. Viitorul este luminos”, a dezvăluit CR7, într-un dialog purtat cu jurnalistul Piers Morgan.
Primul film din seria „Fast & Furious” a apărut in anul 2001. „Fast & Furious 11” va încheia povestea lui Dominic Toretto, personajul interpretat de Vin Diesel.