Atacantul francez a reușit o „dublă” în Cupa Spaniei, în victoria cu 3-2 obținută în fața formației de liga a treia Talavera, și a ajuns la un pas de un record impresionant stabilit de Cristiano Ronaldo.



Mbappe, la un pas de recordul lui Cristiano Ronaldo!



Mbappe a marcat în minutele 41, din penalty, și 88, iar totalul său a urcat la 58 de goluri înscrise în anul calendaristic 2025, în toate competițiile, pentru Real Madrid.



Astfel, francezul se află la o singură reușită de recordul de 59 de goluri stabilit de Cristiano Ronaldo în 2013, cel mai prolific an al portughezului pe „Santiago Bernabeu”.



În vârstă de 26 de ani, Mbappe are cifre impresionante de la sosirea sa la Real Madrid, în vara lui 2024. Atacantul a marcat 72 de goluri în 82 de meciuri pentru clubul blanco.



Real Madrid mai are de disputat un singur meci în 2025, sâmbătă seara, pe teren propriu, contra celor de la Sevilla, în campionat.



Cristiano Ronaldo rămâne, însă, cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid, cu 450 de goluri înscrise în 435 de meciuri, record care pare încă de neatins.

