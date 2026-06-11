VIDEO Ce a făcut Philip Otele, ex-UTA Arad și CFR Cluj, în duelul cu Cristiano Ronaldo dinaintea Campionatului Mondial

Ce a făcut Philip Otele, ex-UTA Arad și CFR Cluj, în duelul cu Cristiano Ronaldo dinaintea Campionatului Mondial CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul final CM 2026 se joacă în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
Philip OteleCristiano RonaldoNigeriaPortugaliaUTA AradCFR ClujCM 2026
Din articol

Portugalia a învins Nigeria cu scorul de 2-1 miercuri, la Leiria, în ultimul său meci de pregătire pentru Cupa Mondială din America de Nord, transmite AFP.

Selecao s-a impus prin golurile marcate de Pedro Neto (23) şi de Francisco Conceicao (75), în timp ce pentru ''Super Vulturi'', care nu au reuşit să se califice la CM 2026, a punctat Akor Adams (38).

Legendarul Cristiano Ronaldo (41 ani) a jucat 65 de minute, dar nu a reuşit să se remarce, dimpotrivă, risipind câteva ocazii notabile (9, 34, 50), precizează France Presse.

În prima sa partidă de pregătire, Portugalia a învins Chile cu 2-1, sâmbătă, la Oeiras.

Selecţionerul Roberto Martinez a dispus în meciul de miercuri de întregul lot, inclusiv cei patru internaţionali care au cucerit trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain.

Otele a bifat un minut în amicalul cu Ronaldo și compania

La nigerieni a intrat pe final (minutul 89) şi atacantul Philip Otele (ex-UTA, CFR Cluj), împrumutat în ultimul sezon de elvețienii de la FC Basel la Hanburger SV din Bundesliga.

Echipa Portugaliei va pleca vineri spre Statele Unite, unde va fi cantonată la Palm Beach, în Florida.

Lusitanii vor debuta la CM 2026 pe 17 iunie, cu RD Congo, după care vor mai juca meciuri cu Uzbekistan şi Columbia în Grupa K.

Caseta meciului Portugalia - Nigeria 2-1

Pe Estadio Magalhaes Pessoa au evoluat echipele:

Portugalia: Diogo Costa - Nelson Semedo (Joao Cancelo, 46), Ruben Dias (Tomas Araujo, min. 46), Goncalo Inacio (Renato Veiga, 46), Diogo Dalot (Nuno Mendes, 46; Matheus Nunes, 81) - Vitinha (Samu Costa, 46), Joao Neves (Ruben Neves, 46) - Trincao (Francisco Conceicao, 46), Bruno Fernandes (Bernardo Silva, 46), Pedro Neto (Joao Felix, 46) - Cristiano Ronaldo (Goncalo Ramos, 64).

Nigeria: Maduka Okoye - Calvin Bassey, Ajayi (Zaidu, 61), Akpan (Bewene, 60) - Wilfried Ndidi (Onuachu, 61), Dele-Bashiru (Onyeka, 61), Tochukwu Nnadi (Samu Chukwueze, min,79), Alex Iwobi (Otele, 89) - Moses Simon (Moffi, 62), Akor Adams (Onuachu, 79).

Meciul a fost arbitrat de spaniolul Mateo Busquets Ferrer. Agerpres

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
PNL a decis. Liberalii nu susțin Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Anunțul lui Ilie Bolojan
PNL a decis. Liberalii nu susțin Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Anunțul lui Ilie Bolojan
ARTICOLE PE SUBIECT
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
ULTIMELE STIRI
FRF, precizări despre barajele care ar fi fost VICIATE pentru Liga 2! Documente „false sau falsificate”
FRF, precizări despre barajele care ar fi fost VICIATE pentru Liga 2! Documente „false sau falsificate”
Infantino, pus în dificultate înainte de startul Mondialului: ”Nu îți este rușine de ce se întâmplă?”
Infantino, pus în dificultate înainte de startul Mondialului: ”Nu îți este rușine de ce se întâmplă?”
Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Românul antrenor în Golf povestește: „O bombă a căzut pe aeroport. Am avut emoții”
Românul antrenor în Golf povestește: „O bombă a căzut pe aeroport. Am avut emoții”
Confirmă negocierile cu FCSB: "Am avut o discuție cu Gigi Becali"
Confirmă negocierile cu FCSB: "Am avut o discuție cu Gigi Becali"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ Mondial cu o zi înainte de turneu: „Naționala Iranului se va retrage“. FIFA, ședință de urgență

„Cutremur“ Mondial cu o zi înainte de turneu: „Naționala Iranului se va retrage“. FIFA, ședință de urgență

Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Antrenorul român îi ia locul lui Roberto Mancini

Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Antrenorul român îi ia locul lui Roberto Mancini

Olăroiu își face echipă de Champions League și devine cel mai bine plătit antrenor român: „Urmează anunțul“

Olăroiu își face echipă de Champions League și devine cel mai bine plătit antrenor român: „Urmează anunțul“

Transferul făcut de Gigi Becali, la FCSB: ”Cel mai valoros jucător”

Transferul făcut de Gigi Becali, la FCSB: ”Cel mai valoros jucător”

Atacant pentru FCSB! El e israelianul pe care îl vrea Gigi Becali

Atacant pentru FCSB! El e israelianul pe care îl vrea Gigi Becali

Au bătut palma! Cine va fi primul adversar al lui FCSB

Au bătut palma! Cine va fi primul adversar al lui FCSB



Recomandarile redactiei
FRF, precizări despre barajele care ar fi fost VICIATE pentru Liga 2! Documente „false sau falsificate”
FRF, precizări despre barajele care ar fi fost VICIATE pentru Liga 2! Documente „false sau falsificate”
Infantino, pus în dificultate înainte de startul Mondialului: ”Nu îți este rușine de ce se întâmplă?”
Infantino, pus în dificultate înainte de startul Mondialului: ”Nu îți este rușine de ce se întâmplă?”
Confirmă negocierile cu FCSB: "Am avut o discuție cu Gigi Becali"
Confirmă negocierile cu FCSB: "Am avut o discuție cu Gigi Becali"
Românul antrenor în Golf povestește: „O bombă a căzut pe aeroport. Am avut emoții”
Românul antrenor în Golf povestește: „O bombă a căzut pe aeroport. Am avut emoții”
Scene șocante în Mexic înainte de Mondial! A scos arma în fața jurnalistei în timp ce se aflau în direct
Scene șocante în Mexic înainte de Mondial! A scos arma în fața jurnalistei în timp ce se aflau în direct
Alte subiecte de interes
CFR Cluj a adus înlocuitor pentru Philip Otele! Este kosovar și triplu campion național
CFR Cluj a adus înlocuitor pentru Philip Otele! Este kosovar și triplu campion național
Reacție în cazul transferului ”la pachet” de 4,5 milioane de euro, din Superliga României!
Reacție în cazul transferului ”la pachet” de 4,5 milioane de euro, din Superliga României! 
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Cu cine joacă Nigeria lui Jose Peseiro finala Cupei Africii pe Națiuni: adversara a rămas fără selecționer!
Cu cine joacă Nigeria lui Jose Peseiro finala Cupei Africii pe Națiuni: adversara a rămas fără selecționer!
CITESTE SI
Imagini din satelit arată extinderea bazelor militare rusești în apropierea granițelor cu state NATO - Investigație

stirileprotv Imagini din satelit arată extinderea bazelor militare rusești în apropierea granițelor cu state NATO - Investigație

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!