Portugalia a învins Nigeria cu scorul de 2-1 miercuri, la Leiria, în ultimul său meci de pregătire pentru Cupa Mondială din America de Nord, transmite AFP.
Selecao s-a impus prin golurile marcate de Pedro Neto (23) şi de Francisco Conceicao (75), în timp ce pentru ''Super Vulturi'', care nu au reuşit să se califice la CM 2026, a punctat Akor Adams (38).
Legendarul Cristiano Ronaldo (41 ani) a jucat 65 de minute, dar nu a reuşit să se remarce, dimpotrivă, risipind câteva ocazii notabile (9, 34, 50), precizează France Presse.
În prima sa partidă de pregătire, Portugalia a învins Chile cu 2-1, sâmbătă, la Oeiras.
Selecţionerul Roberto Martinez a dispus în meciul de miercuri de întregul lot, inclusiv cei patru internaţionali care au cucerit trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain.
Otele a bifat un minut în amicalul cu Ronaldo și compania
La nigerieni a intrat pe final (minutul 89) şi atacantul Philip Otele (ex-UTA, CFR Cluj), împrumutat în ultimul sezon de elvețienii de la FC Basel la Hanburger SV din Bundesliga.
Echipa Portugaliei va pleca vineri spre Statele Unite, unde va fi cantonată la Palm Beach, în Florida.
Lusitanii vor debuta la CM 2026 pe 17 iunie, cu RD Congo, după care vor mai juca meciuri cu Uzbekistan şi Columbia în Grupa K.
Caseta meciului Portugalia - Nigeria 2-1
Pe Estadio Magalhaes Pessoa au evoluat echipele:
Portugalia: Diogo Costa - Nelson Semedo (Joao Cancelo, 46), Ruben Dias (Tomas Araujo, min. 46), Goncalo Inacio (Renato Veiga, 46), Diogo Dalot (Nuno Mendes, 46; Matheus Nunes, 81) - Vitinha (Samu Costa, 46), Joao Neves (Ruben Neves, 46) - Trincao (Francisco Conceicao, 46), Bruno Fernandes (Bernardo Silva, 46), Pedro Neto (Joao Felix, 46) - Cristiano Ronaldo (Goncalo Ramos, 64).
Nigeria: Maduka Okoye - Calvin Bassey, Ajayi (Zaidu, 61), Akpan (Bewene, 60) - Wilfried Ndidi (Onuachu, 61), Dele-Bashiru (Onyeka, 61), Tochukwu Nnadi (Samu Chukwueze, min,79), Alex Iwobi (Otele, 89) - Moses Simon (Moffi, 62), Akor Adams (Onuachu, 79).
Meciul a fost arbitrat de spaniolul Mateo Busquets Ferrer. Agerpres