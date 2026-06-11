Portugalia a învins Nigeria cu scorul de 2-1 miercuri, la Leiria, în ultimul său meci de pregătire pentru Cupa Mondială din America de Nord, transmite AFP.

Selecao s-a impus prin golurile marcate de Pedro Neto (23) şi de Francisco Conceicao (75), în timp ce pentru ''Super Vulturi'', care nu au reuşit să se califice la CM 2026, a punctat Akor Adams (38).

Legendarul Cristiano Ronaldo (41 ani) a jucat 65 de minute, dar nu a reuşit să se remarce, dimpotrivă, risipind câteva ocazii notabile (9, 34, 50), precizează France Presse.